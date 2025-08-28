Кугыжаныш йодмашымат шуктат

Республикысе УФСИН учрежденийлаште улшо судитлыме-влак кокла гыч 99,3 процентше производствышто пашам ышта.
Нуно, 625 еҥ, тӱрлӧ сферыште – кӱртньӧ гыч ӱзгар-влакым, ургымо сатум, кочкыш йӧрварым ямдылымаште – тыршат.
6-шо номеран исправительный колонийыште шинчыше-шамыч чарналтыш павильоным, ойыртемалтше теҥгылым, авыртышым, понарым, урным ыштат. Поснак кугу йодмаш дене мангал пайдалана. Вет тудын дене пырля комплектыште коҥга, шампур, тӱрлӧ сынан костровой чаше манме, ӱстембал да пӱкен улыт.
Учреждений посна заказчик-шамыч, тыгак район администрацийла дене кылым куча. Мутлан, ик район ИК-6 дене 728 тӱжем теҥгеаш контрактым пеҥгыдемден. Тыге учрежденийыште 40 теҥгылым да урным ямдыленыт. Нуным калыкын тӱшкан пайдаланыме верлаште да шуко пачеран пӧртла воктеке вераҥденыт.
Але, мутлан, судитлыме-шамыч Йошкар-Оласе рӱдӧ тӱвыра да каныме парклан 26 метр кужытан эксклюзив теҥгылым ыштеныт.
3-шо, 4-ше да 6-шо номеран исправительный колонийлаште «Потенциал» заводлан розеткым да выключательым погат. 2024 ийыште 100 миллион теҥгеаш тыгай пашам шуктеныт гын, тений пел ийыште гына – 57,4 миллион теҥгеашым.
Республикысе УФСИН-ын ургымо мастерскойлаштыже кугыжаныш заказымат шуктат. «Текстком» компанийлан Обороно министерствылан колташ чумыржо 420 тӱжем теҥгелан пододеяльникым да простыньым ургеныт.
Оборонно-промышленный комплексыш пурышо Борисоглебский ургымо фабрикылан Марий Элысе исправительный учрежденийлаште 5000 малыме мешаклан вкладышым ямдылат. Тиде пашан акше 2 миллион утла теҥгешке шуэш.
Тылеч посна тений Йошкар-Оласе клинический больницылан хирургический халатым да бахилым урген пуэныт.
7-ше номеран колоний-поселенийыште ковыштам шинчалтат, тӱрлӧ пакчасаскам мариноватлат. Учрежденийлаште шинчыше-влак шкештат кочкыт, вес регионлашкат колтат. Ончыкыжым Киров областьысе УФСИН дене 3 миллион утла теҥгелан контрактым ышташ палемдалтеш, палдара республикысе ФСИН управленийын пресс-службыжо.
Любовь Камалетдинова.