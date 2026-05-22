СЫЛНЫМУТ

Киноактёр Иван Жвакин дене вашлиймаш

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 26 гана онченыт

Йошкар-Оласе 15-ше №-ан школышто театр ден киноактёр Иван Жвакин дене вашлиймаш эртен. Тудо «Знание» обществын лекторжо семын выступатлен.

 

Мутланымаш творческий корныжо, классический литературын кӱлешлыкше нерген каен. Иван Жвакинын мӧҥгыштыжӧ кугу книгагудыжо уло, садлан тудо лудаш йӧрата.. А литературым шымлен лудаш Сергей Довлатовын творчествыже шӱкалтышым ыштен.

 

Йошкар-Оласе школышто тунемше-влаклан Иван Жвакин шанче фантастике да сандалык теме дене таҥлалтмыж нерген каласкален. Киноактёрын шонымыж почеш, кажне ӱдыр-рвезылан Том Сойер нерген книгам лудман.

 

Актёр дене вашлиймаш «Чтецкие программы» федеральный проект кышкарыште эртен, тудо «ден йоча-влак» национальный проектын задачыжлан келшен толеш.

Лудаш темлена:
СЫЛНЫМУТ УВЕР ЙОГЫН

Кайык семынак айдемыланат кӱлеш шулдыр

Марий Элын сулло журналистше, поэт Юрий Григорьевын «Илыш шулдыр» у савыктышыже марий лудшын книга шӧрлыкыштыжо шинчалан вик перныме лукышто лудаш…
МЕР ИЛЫШ СЫЛНЫМУТ

У книга: «Юмынӱдыр огеш пу вашмутым»

У книга «Юмынӱдыр огеш пу вашмутым» Тыге маналтеш Марий Эл культурын сулло пашаеҥже, поэт Зоя Дудинан черетан поэзий книгаже. лудаш…
СЫЛНЫМУТ УВЕР ЙОГЫН

Иктешленыт, саламленыт…

1 мартыште Россий писатель ушемын Марий Элысе пӧлкажын отчётан погынымашыже эртен. Тудо саламлымаш гыч тӱҥалын. «Ший памаш» поро кумылым лудаш…

Добавить комментарий