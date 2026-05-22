Йошкар-Оласе 15-ше №-ан школышто театр ден киноактёр Иван Жвакин дене вашлиймаш эртен. Тудо «Знание» обществын лекторжо семын выступатлен.
Мутланымаш творческий корныжо, классический литературын кӱлешлыкше нерген каен. Иван Жвакинын мӧҥгыштыжӧ кугу книгагудыжо уло, садлан тудо лудаш йӧрата.. А литературым шымлен лудаш Сергей Довлатовын творчествыже шӱкалтышым ыштен.
Йошкар-Оласе школышто тунемше-влаклан Иван Жвакин шанче фантастике да сандалык теме дене таҥлалтмыж нерген каласкален. Киноактёрын шонымыж почеш, кажне ӱдыр-рвезылан Том Сойер нерген книгам лудман.
Актёр дене вашлиймаш «Чтецкие программы» федеральный проект кышкарыште эртен, тудо «ден йоча-влак» национальный проектын задачыжлан келшен толеш.