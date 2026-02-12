УВЕР ЙОГЫН

Келгынрак пален налыныт

Юрий Исаков Комментарий Материалым 43 гана онченыт

Экскурсий

Келгынрак пален налыныт

Йошкар-Оласе 17-ше №-ан кыдалаш школын 9-ше классыштыже тунемше-влак «Мариэнерго» филиалын Сетьым виктарыме рӱдерыштыже экскурсий дене лийыныт.

Экскурсий годым филиалын пашаеҥже-влак нунылан энергетик могай лийшаш нерген каласкаленыт, республикысе электросеть комплекс кузе виктаралтмым ончыктеныт.

Кызытсе диспетчер оборудованийын йӧнжӧ пеш кугу. Тидым тунемше-влак шкештат ужын кертыныт. Но диспетчерын шкешотан ойыртемжат уло. А тидын нерген пален налаш нунылан эшеат оҥайын чучын. Энергетик-влак отрасльысе кӱлешан моло профессий денат палдареныт, тидлан кушто тунемаш лийме нерген каласкаленыт.

Школышто тунемше-влаклан «Россеть» ПАО-н эртарыме Россий олимпиадыш ушнымын пайдалыкше нергенат мутым луктыныт. Тушто уш-акылым тергымаш математикыште, физике ден информатикыште шке палымым ончыкташ веле огыл, тыгак вузыш тунемаш пурышашлан ешартыш баллым погаш йӧным пуа. Тылеч посна олимпиадыште сеҥыше-влак «Орлёнок» Россий йоча рӱдерын кеҥежымсе сменышкыже ӱжмашым да шергакан призым налыт.

Экскурсий жапыште тыгак электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме йодышлан кугу тӱткыш ойыралтын. Энергетик-влак нунылан энергообъектла лишне шкем кузе кучаш кӱлмым ушештареныт, электроустановкылаште пашам ыштыше специалист-влакын аралалтме йӧнышт да спецвургемышт дене палдареныт.

Энергетик профессийым ойырен налмашке виктаралтше тыгай паша  тунемше-влаклан чынжымак пайдале. Вет лачак экскурсий жапыште нуно тудын нерген келгынрак пален налыт да кӱлешан улмыжым умылат.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: йоча-влак – Сетьым виктарыме рӱдерыште.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

У аллейыш – у кушкылым

Волжск олаште Ийготыш шудымо-влаклан социально-реабилитационный рӱдерыште йоча аллейым почыныт. Торжественный мероприятийыш Марий Эл Республикын социальный вияҥмаш министрже Ольга Фёдорова, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Вуйлатыше — весе

Курыкмарий район администрацийыште вашталтын лийын: тудым Наталья Арганякова вуйлаташ тӱҥалын. Тудым тиде должностьыш шогалтышаш нерген пунчалым Курыкмарий муниципал районысо лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Икымше гана погыненыт

Параньга районысо у созыв Депутат-влак погынымашын икымше сессийже эртен. Депутат-влакым район администраций вуйлатыше Альфит Ибраев саламлен да калыкын ӱшанжым лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий