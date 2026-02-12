Экскурсий
Келгынрак пален налыныт
Йошкар-Оласе 17-ше №-ан кыдалаш школын 9-ше классыштыже тунемше-влак «Мариэнерго» филиалын Сетьым виктарыме рӱдерыштыже экскурсий дене лийыныт.
Экскурсий годым филиалын пашаеҥже-влак нунылан энергетик могай лийшаш нерген каласкаленыт, республикысе электросеть комплекс кузе виктаралтмым ончыктеныт.
Кызытсе диспетчер оборудованийын йӧнжӧ пеш кугу. Тидым тунемше-влак шкештат ужын кертыныт. Но диспетчерын шкешотан ойыртемжат уло. А тидын нерген пален налаш нунылан эшеат оҥайын чучын. Энергетик-влак отрасльысе кӱлешан моло профессий денат палдареныт, тидлан кушто тунемаш лийме нерген каласкаленыт.
Школышто тунемше-влаклан «Россеть» ПАО-н эртарыме Россий олимпиадыш ушнымын пайдалыкше нергенат мутым луктыныт. Тушто уш-акылым тергымаш математикыште, физике ден информатикыште шке палымым ончыкташ веле огыл, тыгак вузыш тунемаш пурышашлан ешартыш баллым погаш йӧным пуа. Тылеч посна олимпиадыште сеҥыше-влак «Орлёнок» Россий йоча рӱдерын кеҥежымсе сменышкыже ӱжмашым да шергакан призым налыт.
Экскурсий жапыште тыгак электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме йодышлан кугу тӱткыш ойыралтын. Энергетик-влак нунылан энергообъектла лишне шкем кузе кучаш кӱлмым ушештареныт, электроустановкылаште пашам ыштыше специалист-влакын аралалтме йӧнышт да спецвургемышт дене палдареныт.
Энергетик профессийым ойырен налмашке виктаралтше тыгай паша тунемше-влаклан чынжымак пайдале. Вет лачак экскурсий жапыште нуно тудын нерген келгынрак пален налыт да кӱлешан улмыжым умылат.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: йоча-влак – Сетьым виктарыме рӱдерыште.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.