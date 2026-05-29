Кечыйол семынак волгалтше

Лаштыкнан тачысе унаже – Оршанке район Пуялыште шочын-кушшо чолга ӱдыр, самырык мурызо Ксения Черёмушкина.
– Ксения, ты кундемыште кушшо ӱдыр-рвезе-влак шукынжо «Шонанпыл» ансамбль деч усталык корныштым тӱҥалыт. Тыйынат тыгак, очыни?
– Туге, Кугунур кыдалаш школыш тунемаш толмекем, вигак ты коллективыш ушненам. Тӱҥалтыште утларакше муренам, вара веле кушташ тӱҥалынам. Вуйлатышына-влак Лариса Евгеньевна Акулова ден Елена Сергеевна Рыбаковалан моткоч кугу таум каласем, вет нуно сценыште шкем кучаш, йӱкым налаш туныктеныт. Нунын поро ой-каҥашышт кызытат мылам эн шерге. Садлан пеҥгыдын ойлен кертам: «Шонанпыл» – ятыр ӱдыр-рвезылан кугу усталык школ».
– Солист семын кумда сценыш икымше гана кунам лектынат?
– 2018 ийыште кокымшо классыште «Кечыйол» мурым Марий Эл Радион латик ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтше концертыште муренам. Пайремыш мыйым ӱжмыштлан моткоч куаненам, эсогыл сценыш куржын лекташ ямде лийынам, нимогай лӱдмашым шижын омыл. Олмешем авам чот тургыжланен. Тиде кугу концерт муро аланыште умбакыже ӱшанлын ончыко каяш полшен да артист лияш шонымем эшеат пеҥгыдемден.
– Изинек мураш йӧратыметак Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжыш тунемаш пураш таратен докан?
– Изи годым телевизор ончылно мурен шогылташ келшен, мӧҥгыштӧ концертымат чӱчкыдын ончыктенам. Йочасадыштат эреак муренам. Школыш тунемаш кайымеке, туныктышем-влак мылам ныл-вич мурым возеныт. Нуным кажне гана кызыт йывыртен колыштам. Колледжыш тунемаш пурымо годым мурым ямдылаш талантан туныктышем-влакак полшеныт. Кызыт мастарлыкым шуараш моткоч келша, калык мурым сольно да хор дене мураш тунемына. Чылан гаяк «Тулгайык» ансамбльын участникше улына. Туныктышына Марий Эл тӱвыран сулло пашаеҥже Ольга Данилова репертуарым моштен чумыра.
– Тиде ансамбль дене ятыр мероприятийыш ушнеда. Российын могай олаштыже лиймет поснак чот шарналт кодын?
– Республикыште да элыштына эртаралтше тӱрлӧ концертыште, проектыште мастарлыкым ончыктенна. Мутлан, 2024-2025 ийлаште Моско олаш «Россия» тӱнямбал выставке-форумыш ныл гана миенна. Эше икмынярым палемдаш лиеш: Санкт-Петербург олаште «Гусли победы» проект, Нижний Новгородышто Всероссийский хор фестиваль, Моско Кремльыште «Танцуй и пой, Моя Россия!» фестиваль, Ялта оласе «Артек» рӱдерыште – Марий Элын кечыже. Кажне мероприятийжат илышыштына кугу кышам коден, улан туныктен, муро аланыште кушкаш полша. Тыште, мутат уке, преподавательна-влаклан, поснак Марий Эл тӱвыран сулло пашаеҥже Надежда Николаевна Захаровалан кугу таум каласена. Шукерте огыл Самара олаште «Стержень» конкурсышто икымше степенян лауреатыш лектынамтиде сеҥымашат – тудын суапше.
– Ксения, репертуарыштет мыняр муро уло?
– «Эре ямде улына», «Кечыйол», «Мыйын ачам», «Самырык жапем», «Тылат латкудыт», «Шыма ончалтыш»… Лу утла мурем уло, тыгак эше дуэт, квартет дене мурымо тынарышкак шуэш.
Пытартыш жапыште Христина Александрова, Кристина Быкова дене кылым кучем. Нунын шонымашемым умылымышт да моткоч йытыран почеламутыш савырымышт мылам келша. А семым возаш Елена Сергеевналанак ӱшанем. Ончыкыжым вес семмастар-влак денат пашам ышташ кумылем уло.
– Ксюша, Марий Эл Радион «Идалыкысе муро-2025» фестивальыштыже «Онлайн йӱклымаш» номинацийыште сеҥышыш лектынат ыле…
– Марий Эл Радиошто мурем йоҥгалтмылан, хит-парадыште эн сай лу муро коклаш логалмемлан моткоч йывыртенам. Калык йодеш, колыштеш, тугеже тыршымем арам огыл. А фестиваль жапыште йӱклымаште шуко йӱкым погымемлан кажне колыштшылан кугу таум ойлем да ончыкшымат нуным у да чапле муро-влак дене куандараш тӱҥалам.
– Колледж деч вара шкендым кушто ужат?
– Иктаж вузыш тунемаш пураш шонем, но кызытеш могай направленийым ойырен налме нерген чылалан ом ойло.
– Яра жапетым кузе эртарет?
– Яра жапем пеш шагал гынат, тудым пайдалын эртараш тыршем. А кызыт – мемнан сессий, садлан экзамен-влаклан ямдылалтам.
Тунемме деч посна Марий тӱвыра рӱдерыште «Йоча йӱк-йӱан» студийым вуйлатем, изи ӱдыр-рвезе-влакым мураш туныктем. Нунын сеҥымашышт – мыйын куанем.
– Муро – мо тыланет?
– Муро чоншижмашым, шонымашым да тӱняумылымашым ончыкташ полша, садлан кеч-кушко каем гынат, тудо эреак пеленем. Тек усталык корнем кечыйол семынак волгалтше лиеш!
Алевтина БАЙКОВА
Еш альбом гыч налме фото.