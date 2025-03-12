ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Кӱкшын акленыт

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 25 гана онченыт

 

Йошкар-Олаште верланыше Йоча да самырык-влакын полатыштышт республикыштына йоча-влаклан ешартыш образованийым пуымо йодышым каҥашеныт, тиде направлений дене «Образований» национальный проект почеш ыштыме пашам иктешленыт.

Ушештарена, Марий Элыште ешартыш образований дене Регионысо модельный рӱдер, ведомство-влак кокласе совет, тыгак муниципальный рӱдер-шамыч улыт.

«Навигатор» электрон платформо полшымо дене йоча-влакым ешартыш образований программыш возаш, а 2023 ий гыч 5 гыч 18 ияш марте икшыве-шамычлан, социальный сертификатым кучылтын, ешартыш образованийым яра налаш йӧн ышталтын.

Ведомсто-влак кокласе советын заседанийыштыже Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов, образований да науко министр Лариса Ревуцкая лийыныт. Нуно республикысе ешартыш образований системыште тыршыше ик эн виян специалист-влаклан сулен налме наградыштым кучыктеныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
ЙОШКАР-ОЛА ПӰСӦ ЙОДЫШ УВЕР ЙОГЫН

Манеш-манешлан… амал

Йошкар-Оласе Пӱнчер ото шотышто ӱчашымаш тарваныме нерген шукынжо колында, очыни. Пӱнчерыште кушшо пушеҥге-влакым руымо да тушто шуко пачашан пӧрт-влакым лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Мӧҥгысӧ курчак театр

Республикысе курчак театр йоча да нунын ача-аваштлан «Мӧҥгысӧ курчак театр» конкурсым увертарен. Тудын условийже почеш, участник-влак мӧҥгыштышт йомакым модшаш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Землякна-влакат Ленинград мландым араленыт

Санкт-Петербургысо да Ленинград областысе марий-влакын «Ший корно» калыкле-тӱвыра мер автономийышт (вуйлатышыже – Е.Соловьева) Сеҥымашын 75 ияш лӱмгечыжлан сай пӧлекым лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий