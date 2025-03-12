Кӱкшын акленыт

Йошкар-Олаште верланыше Йоча да самырык-влакын полатыштышт республикыштына йоча-влаклан ешартыш образованийым пуымо йодышым каҥашеныт, тиде направлений дене «Образований» национальный проект почеш ыштыме пашам иктешленыт.
Ушештарена, Марий Элыште ешартыш образований дене Регионысо модельный рӱдер, ведомство-влак кокласе совет, тыгак муниципальный рӱдер-шамыч улыт.
«Навигатор» электрон платформо полшымо дене йоча-влакым ешартыш образований программыш возаш, а 2023 ий гыч 5 гыч 18 ияш марте икшыве-шамычлан, социальный сертификатым кучылтын, ешартыш образованийым яра налаш йӧн ышталтын.
Ведомсто-влак кокласе советын заседанийыштыже Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов, образований да науко министр Лариса Ревуцкая лийыныт. Нуно республикысе ешартыш образований системыште тыршыше ик эн виян специалист-влаклан сулен налме наградыштым кучыктеныт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме