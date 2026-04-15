Йылмым да тӱвырам аралаш у йӧн

Лариса Яковлева Российын этнокультур да йылме тӱрлӧ улмым аралыме йодыш-влак шотышто Президент комиссийын составышкыже пурталтын.
Кугыжаныш Думын депутатше Ильдар Гильмутдиновын вуйлатымыж почеш Россий Федерацийын Президентше пеленысе Наций-влак кокласе кыл шотышто Советын Российын этнокультурный да йылме тӱрлылыкым аралыме йодыш-влак шотышто Комиссийжын икымше заседанийже лийын.
Тиде Комиссий 2025 ий 17 декабрьыште Советын президиумжын пунчалже негызеш ышталтын. Тудын тӱҥ задачыже – 2036 ий марте Россий Федерацийын кугыжаныш национальный политике стратегийжым илышыш пуртымым чыла велым шымлен анализым ышташ да Советын заседанийыштыже ончаш темлымаш-влакым ямдылаш.
У органын составышкыже 17 эксперт пурталтын. Тиде – Кугыжаныш Думын депутатше, РФ Просвещений министерствын вуйлатышыже ден еҥже, Россий спортын национальный да олимпийский огыл видше-влак комитетын, элын вӱдышӧ вузлажын, кугу мер организаций ден толкынлан, нунын коклаште Российысе калык-влак Ассамблейыштын, РФ-н Финн-угор калык-влакын ассоциацийыштын, Российысе марий-влакын федеральный национально-культурный автономийыштын еҥышт пурталтыныт.
Российысе марий-влакын федеральный национально-культурный автономийышт гыч тудын председательже, Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже, Россий Федерацийын Президентше пеленысе наций-влак кокласе кыл шотышто Советын еҥже Лариса Яковлева лийын.
Икымше заседанийыште ик эн ончыч шуктышаш паша направленийым да 2026 ийыште ыштышаш паша планым палемденыт.
– Тиде Комиссийын пашашкыже ушнымаш – кугу ответственность. Мыланна, марий-влаклан, шочмо йылмым, тӱвырам да национальный идентичностьнам арален кодымо йодыш эре ик эн ончыч шуктышаш лийын. Комиссий Стратегийым 2036 ий марте илышыш пуртымо шотышто темлымаш-влакым ямдылаш тӱҥалеш, да мемнан республикнан йӱкшым федеральный кӱкшытыштӧ колшаш улыт. Тиде моткочак кӱлешан.
Марий Элын шочмо йылмым аралыме сферыште да национально-культурный автономийын опытышт нине пунчал-влакым ямдылымаште йодмашан лийыт манын ӱшанем, – заседаний нерген ойлышыжла палемден Лариса Яковлева.
Любовь Камалетдинова