Йоча лагерь-влак ямде улыт

Школлаште тунемме идалыкым мучашлыме жапыштак кундемна мучко йоча лагерь-влакым кеҥеж каныш тургымлан ямдылат.
Тений Марий Элыште школ пелен 181 лагерь пашам ышташ тӱҥалеш, тыгак палаткан – 6 да ола деч ӧрдыжсӧ – 19. Каныме верлаште санитарный-эпидемиологический нормым , лӱдыкшыдымылык дене кылдалтше йодмашым шуктымым тергыме. Кызыт пашаеҥ-влакым чумырат.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев МАХ каналысе соцлаштыкыштыже возен: «Мыйын кӱштымашем почеш йоча да ола инфраструктур лӱдыкшыдымылык дене мониторинг шотышто паша группым чумырымо. Тушто депутат, меръеҥ-влак чумылын ушнышаш улыт. Тыгак тений инфраструктурым уэмдыме шотышто пашам умбакыже шуена. «Единый Россий» Калык программе почеш «Радужный» йоча лагерьыште кочмывер ден медпунктым капитально олмыктымо, тиде жапыштак «Пӱнчер» лагерьыште кок корпус чоҥалтеш. Йоча-влакым пайдале смене-влак вучат. Нунылан сайын канаш, у йолташым муаш тыланем!»
Марий Элым вуйлатышын МАХ каналысе соцлаштыкын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Элым вуйлатышын МАХ каналысе соцлаштыкше гыч налме.