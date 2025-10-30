Физкульт – ура!
Йӧратыме паша сай лектышым пуа
Марий Турек кыдалаш школышто физкультур урокым Геннадий Васильев ден Валерий Иштуганов вӱдат.
Школышто 16 ий тыршыме деч вара Валерий Алексеевич вес пашам ыштен. Теве ынде уэш ӱдыр-рвезе-влак деке пӧртылын.
– Толаш шоненамак. Тиде паша чонемлан лишыл. Физкультур урокым эше тӱҥалтыш класслаште туныктем, кызыт тыгак баскетбол дене кок группышто секцийым вӱдем, – умылтара Валерий Иштуганов.
Туныктышын ойжо почеш, ончычсо дене таҥастарымаште тунемше-влакын лушкыдылыкышт шижалтеш. «Изиш йолагайрак улыт. Иктымак иктаж-мыняр гана ойлыман, вара иже результат лектеш. Оҥай, ончыч ме ече дене куанен куржталынна гын, кызыт ӱдыр-рвезе-влак йӧршеш ынешт мунчалте. Программат эреак вашталтеш, но нимат огыл, тачысе саманым шотыш налын пашам ыштена, тыршена. Результатат куандараш тӱҥалеш, шонем», – шыргыжалын ойла тудо.
Йӧратыме паша сай лектышым пуа манын арам огыл калыкыште ойлат. Валерий Алексеевичын тренироватлыме командыже кок ийыште «КАЭ-Баскет» школысо баскетбол лигын республик кӱкшытан финалыштыже 4-ше верыш лектын. «Ончыч зональный таҥасымаште Параньга, Шернур, Кужэҥер, Марий Турек районла гыч команде-влак дене модмаште икымше верыш лекме. Варажым регионысо турнирыште вийым тергыме. Тӱҥалтышлан тиде путырак сай результат. Такшым мемнан пашаштына эн тӱҥ – йоча-влакын тазалыкышт. Нуным ме физкультур ден спортлан кумылаҥдена. Илыш корныштышт могай-гынат негызым пыштена, шонем, вет тазалык лиеш – чылажат лиеш», – умылтара физкультурым туныктышо.
Марий Турек кыдалаш школын спортзалжым олмыктеныт. Волгыдо, йоҥгыдо залыште физкультурым туныктышо-влак икганаште кок классыште урокым вӱдат. Тидыже могай-гынат нелылыкым луктеш, но нуно коктынат опытан улыт, ик ой дене да йӧным муын пашам ыштат.
Палемдаш уто огыл: Валерий Алексеевич эргыжым, таче кечылан Российын Геройжо Сергей Иштугановым, спортлан кумылаҥден. Рвезын тыршымыжым ужын, спортын чыла видшын кӱлешлыкшым изин-изин умылтарен. «Спортзалыш чӱчкыдынак пеленем миен. Кузе заниматлалтмым тӱткын эскерен, шкежак кумылын ушнен, а моштен огыл гын, полшаш йодын. Волейбол, баскетбол, тхэквондо дене кылым кучен. Южгунамже бокс денат коктын заниматлалтынна. Ямдылалтмыже арам лийын огыл. Тунеммыж годым Сергей армейский рукопашный бой дене Российын спорт мастерже нормативым шуктен», – каласыш физкультурым туныктышо Валерий Иштуганов.
Елена Эшкинина