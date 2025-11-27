Марий Эл Радион хит-парадше
Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Зинаида Александрова – «Шыже шонымаш»
- Кристина Краснова – «Тый улат»
- Юлия Ви – «Лочо»
- Эльвира Попова – «Пеледше чон»
- Карина Ватютова – «Йоча жапем»
- Надежда Крылова – «Ала-кушто»
- Станислав Шакиров – «Мотор игече»
- Эльвира Трифонова – «Илышем, пиалем»
- Роза Искакова – «Лий пиалан»
- Иван Соловьёв – «Шочмо ялна»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Эльвира Трифонова – Советский районысо Колокудо ялын ӱдыржӧ, мурызо, Марий Эл тӱвыран сулло пашаеҥже.
Изиж годымак мураш кумылаҥше ӱдыр калык мурымат, эстраде шӱлышанымат мастарын йоҥгалтара. Пытартыш жапыште «Чоным почын мурена» проект дене сценыште ужына. Тиддеч посна тудо Волгатехыште вокал кружокым вӱда, Ежовысо культур пӧрт пеленысе «Журавушка» ветеран коллективым, Медведево тӱвыра рӱдер пеленысе «Счастье» ансамбльым вуйлата, Россий калык усталыкын сулло коллективше «Марий памаш» фольклор да этнографий ансамбльын участникше-влакым мураш туныкта.
– «Илышем – пиалем» мурын мутшым самодеятельный автор, «Марий памаш» ансамбльын участникше Алёна Антонова возен. Мурым пелашемлан пӧлекленам, тудо мыйын илышем, пиалем. Пелашем пеленем – мый пиалан улам, чонемлан сай, нимоат лӱдыкшӧ огыл, – палемдыш Эльвира Андреевна.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбом гыч налме