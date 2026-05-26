Илыш корныжо – курымсерыш

26 майыште Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжын почётан председательже Юрий Александрович Минаков 80 ияш лӱмгечыжым палемден.
Юбилярын илыш корныжо – кугыжаныш деятельын карьерже гына огыл, тыгак марий кундемым нӧлтымӧ да тудлан ӱшанле улмо курымсерышыже.
Юрий Минаков Марий Элышке 1968 ийыште Краснодар политехнический институтым тунем пытарымыж деч вара самырык специалист семын толын. Паша корныжым «Марпромстрой» трестын чоҥымо объектлаштыже тӱҥалын.
Республикна тиде айдемылан практик веле огыл, тыгак пеш шуэн вашлиялтше аналитик да шанчызе лияш йӧным ыштен. Юрий Александрович эше 1970 ийыштак шке шинчымашыжым студент-влаклан пуэн, а 2000 ийыште доктор диссертацийым аралымыж деч вара науко корныш шогалын. Шанчызын науко пашаже – теорий гына огыл, а йӱштӧ климатыште чоҥымо йӧным вашталтыше куатле технологий. Таче лӱмгече оза – технический науко доктор, профессор, 300 науко пашан, ты шотыштак вич фундаментальный монографийын, авторжо.
Юрий Минаковын регионысо законодательствым вияҥдымашке да уэмдымашке, Кугыжаныш Погынын парламент-влак кокласе кылжым кумдаҥдымашке да пеҥгыдемдымашке пыштыме надырже аклаш лийдыме.
Путырак неле 1991-1994 ийлаште Йошкар-Оласе исполкомын председательже гыч Кӱшыл Каҥашым вуйлатыше марте кушмо корныштыжо, регионышто сай илышым арален кодышашлан чылажымат ыштен, мунло айдеме улмыжым ончыктен,. Юрий Александрович – 15 созывын депутатше, депутат стажше – 45 ий утла. Тудо Марий АССР-ын латкокымшо гана чумырымо Кӱшыл Каҥашыжын председательже лийын, тылеч вара Марий Элын ныл созыв (III, IV, V, VI) Кугыжаныш Погынжым вуйлатен.
Юрий Минаковын законым ямдылен лукмо шукияш пашажым кӱкшӧ награде-влак дене палемдыме, нунын коклаште – «За заслуги перед Марий Эл» I да II степенян орден, Федераций Советын да Кугыжаныш Думын чапкагазышт ден «За заслуги в развитии парламентаризма» знакышт. Тудо Марий АССР-ын да Россий Федерацийын сулло строительже, Российын почётан строительже, Йошкар-Олан почётан гражданинже, Марий Эл Республик Кугыжаныш премийын кок гана лауреатше, тыгак «Председатель Законодательного Собрания года – 2003» да «Председатель Законодательного Собрания года – 2006» эксклюзивный титул-влакын озашт.
Юрий Минаковлан саламлымашым Кугыжаныш Погынын кызыт пашам ыштыше созывшын председательже Михаил Васютин колтен. Саламлымаште – уло шӱм-чон дене тауштымаш: «Пагалыме Юрий Александрович! Келге шинчымашда да кугу илыш опытда, шонымашке шуаш да сай тӱҥалтышым ышташ тыршымыда, радамым шуктымыда да лӱддымылыкым ончыктымыда, пашам кугыжанышын пайдажлан шуктымыда, политикыште мунло улмыда, неле жапыште келшыше решенийым писын да чын мумыда дене Те кугу пагалымашым суленда да авторитет лийында. Парламентым вуйлатымыда ийлаште Марий Эллан икшырымын вияҥашыже правовой базым ыштыме шотышто кугу пашам шуктымо».
Михаил Васютин юбилярлан кужу илышым, пеҥгыде тазалыкым, тыныслык ден порылыкым тыланен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.