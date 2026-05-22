Икымше йодмашым шуктымо

У законын полшымыж дене Козьмодемьянскыште сайлыше-шамычын икымше наказыштым шуктымо.
Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин Козьмодемьянскыш паша дене мийымыж годым олан мэрже Михаил Козлов, парламентын депутатше-шамыч Светлана Громова да Михаил Родионов дене пырля Самырык техник-влакын станцийышкышт миен.
Тиде тӧнежлан 2026 ийыште сайлыше-влакын наказыштым шуктымо кышкарыште пум обрабатыватлыше «БЕЛМАШ Р 2200МН» рейсмус станокым пуымо.
Михаил Васютинын палемдымыж почеш, тиде – республикыштына «Марий Эл Кугыжаныш Погын депутат-влаклан сайлыше-шамычын наказышт нерген» у закон дене пайдаланыме икымше случай. Тений регионнан сайлыме чыла округыштыжо 111 наказым илышыш пурташ палемдыме да икымшыжым ынде шуктымо.
«Мемнан задачына – граждан-влакын йодмашыштым шотыш налаш, нунын шукталтмыштым эскераш. Наказым шукташ полшымылан коллегем-шамычлан да олан мэржылан лично тауштем», – манын марий парламентым вуйлатыше.
Станок – тӧнежыште. У тунемме ий гыч самырык техник-влак оборудованийын полшымыж дене судным моделироватлаш, пум пӱчкедаш, моло технический пашам шукташ тӱҥалыт.
Уна-влаклан станокышто лачшымак мом ышташ лиймым ончыктеныт. Тудо заготовкын кӱжгытшым тӧремда, кидпашан ситыдымашыжым кораҥда, детальым ямдылыме жапым палынак кӱчыкемда.
У законым илышыш пуртымо кышкарыште тений Козьмодемьянскыште эше «Сияние» скверым пычкемышыште у семын волгалтараш, Комсомольский уремысе автобус чарналтышым олмыкташ, Рӱдӧ паркыште изирак архитектур формо-влакым уэмдаш, оласе лицейыште окнам вашталташ палемдыме.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.