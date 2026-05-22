Кучемыште

Икымше йодмашым шуктымо

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 19 гана онченыт

У законын полшымыж дене Козьмодемьянскыште сайлыше-шамычын икымше наказыштым шуктымо.  

Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин Козьмодемьянскыш паша дене мийымыж годым олан мэрже Михаил Козлов, парламентын депутатше-шамыч Светлана Громова да Михаил Родионов дене пырля Самырык техник-влакын станцийышкышт миен.

Тиде тӧнежлан 2026 ийыште сайлыше-влакын наказыштым шуктымо кышкарыште пум обрабатыватлыше «БЕЛМАШ Р 2200МН» рейсмус станокым пуымо.

Михаил Васютинын палемдымыж почеш, тиде – республикыштына «Марий Эл Кугыжаныш Погын депутат-влаклан сайлыше-шамычын наказышт нерген» у закон дене пайдаланыме икымше случай. Тений регионнан сайлыме чыла округыштыжо 111 наказым илышыш пурташ палемдыме да икымшыжым ынде шуктымо.

«Мемнан задачына – граждан-влакын йодмашыштым шотыш налаш, нунын шукталтмыштым эскераш. Наказым шукташ полшымылан коллегем-шамычлан да олан мэржылан лично тауштем», – манын марий парламентым вуйлатыше.

Станок – тӧнежыште. У тунемме ий гыч самырык техник-влак оборудованийын полшымыж дене судным моделироватлаш, пум пӱчкедаш, моло технический пашам шукташ тӱҥалыт.

Уна-влаклан станокышто лачшымак мом ышташ лиймым ончыктеныт. Тудо заготовкын кӱжгытшым тӧремда, кидпашан ситыдымашыжым кораҥда, детальым ямдылыме жапым палынак кӱчыкемда.

У законым илышыш пуртымо кышкарыште тений Козьмодемьянскыште эше «Сияние» скверым пычкемышыште у семын волгалтараш, Комсомольский уремысе автобус чарналтышым олмыкташ, Рӱдӧ паркыште изирак архитектур формо-влакым уэмдаш, оласе лицейыште окнам вашталташ палемдыме.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.

 

 

Лудаш темлена:
Кучемыште

Пашана сай, молылан пример

Лариса Яковлева Российысе ФАДН пеленысе Консультативный советын заседанийыштыже Марий Элын опытшо дене палдарен. Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже, лудаш…
Кучемыште

Россий Федераций Конституцийыш вашталтышым пуртымо нерген каҥашена

Анатолий Смирнов, экономике науко доктор, Марий кугыжаныш университетын Изи да кокла бизнесым виктарыме кафедржын профессоржо: — Конституцийыш вашталтышым пуртымым лудаш…
Кучемыште

Иктышт темленыт, весышт пеҥгыдемденыт

Марий Элыште 10 июнь марте публичный колыштмаш эрта.   30 майыште Марий Элын вуйлатышыже Юрий Зайцев парламентыш 2024 ийысе лудаш…

Добавить комментарий