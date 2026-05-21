Икмыняр кумдыкым ойырен кертыт

Марий Элыште 2027 ийыште тӱзатышаш объект-влак верч йӱклымаш умбакыже шуйна. Келшыше кумдык верч йӱкым pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/h… платформышто пуаш лиеш.
Шернур муниципальный округышто илыше-влак икмыняр объектым ойырен кертыт:
— Шернур посёлко Тыныслык уремыште йоча модмо площадкым тӱзатымаш;
— Шернур посёлко Мария Натунич уремыште йолын коштмо корным уэмдымаш;
— Казанский села Кгоммунальный уремыште Ленин садикыште волгалтарыме ешартыш устройствым вераҥдымаш;
— Казанский селаште Коммунальный уремыште велосипед ден кудалыштме корным ыштымаш.
«Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» проект ӱмашсе гыч «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектыш пура. Тудым РФ Президент Владимир Путинын кӱштымашыж почеш ыштыме.