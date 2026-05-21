Икмыняр кумдыкым ойырен кертыт

🛠 Марий Элыште 2027 ийыште тӱзатышаш объект-влак верч йӱклымаш умбакыже шуйна. Келшыше кумдык верч йӱкым pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/h… платформышто пуаш лиеш.

 

Шернур муниципальный округышто илыше-влак икмыняр объектым ойырен кертыт:
— Шернур посёлко Тыныслык уремыште йоча модмо площадкым тӱзатымаш;
— Шернур посёлко Мария Натунич уремыште йолын коштмо корным уэмдымаш;
— Казанский села Кгоммунальный уремыште Ленин садикыште волгалтарыме ешартыш устройствым вераҥдымаш;
— Казанский селаште Коммунальный уремыште велосипед ден кудалыштме корным ыштымаш.

 

✅«Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» проект ӱмашсе гыч «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектыш пура. Тудым РФ Президент Владимир Путинын кӱштымашыж почеш ыштыме.

Увертарымаш

«Марий Эл» газетредакцийыш журналистым пашаш налына. Марла сайын возен моштышо чолга еҥым вучена. Телефон: 89026724634.  

