… Ешым утларак ушаш полша

Марий Эл Республикым ыштымылан 105 ий теммым тӱрлӧ министерстве, организаций тӱрлӧ семын палемдышт.
Мутлан, 4 ноябрьыште С.Г.Чавайн лӱмеш калыкле книгагудышто «Мыйын ешем, мыйын шочмо кундемем – мыйын историем» еш дене лудмо фестиваль еҥ-влакым чумырыш.
Погынышо-влакым республикысе паша да социальный аралымаш министр Елена Таникова, Тӱвыра, печать да калык-влакын пашашт шотышто министрын алмаштышыже Николай Любимов, «Марий книга издательстве» савыктыш пӧртын директоржо Эдуард Иманаев, калыкле книгагудын директоржо Ирина Шеглова саламлышт. Тиде иквереш эртарыме мероприятий лийын.
Фестивальыш пӱтынь республик гыч икмыняр тукымым ушышо 20 еш толын. Нуно темлыме кум номинаций гыч келшышыжым ойырен налыныт да ешышт нерген каласкалыше видеороликым ямдыленыт.
«Эн сай еш лудмаш» номинацийыш республикысе районла гыч 10 еш ушнен. Нунын кокла гыч икымше верыш Курыкмарий район гыч Лазаревмыт, кокымшыш Морко район гыч Мамаевмыт-Никитинмыт, кумшыш У Торъял район гыч Якшовмыт-Григорьевмыт еш-влак лектыч. Гран-прим Провой вел гыч Варфаломеевмыт еш сеҥен нале.
«Шочмо кундемемын историйже» номинацийыште 9 еш таҥасен. Икымше вер дене Юлсер кундем гыч Кудрявцевмыт еш, кокымшо дене Юрино район гыч Фроловмыт, кумшо дене Кужэҥер район гыч Пироговмыт-Петровмыт еш-влак палемдалтыч. Гран-прим Оршанке район гыч Козловмыт ешлан кучыктышт.
«Мыйын ешемын эн йӧратыме книгаже» номинацийыш улыжат ик еш ушнен да тудак сеҥышыш лекте – тиде Волжск ола гыч Николаевмыт-Трофимовмыт еш.
Пӧлекым кучыктымеке, фестивальын участникше-влаклан книгагудо дене лишкырак палыме лияш темлышт. Нунылан вич площадке еда коштын савырнаш йӧн пуалте. Но икшыве-влак, ача-авашт да коча-ковашт тыглай гына ончен ышт эрте, а кажныштыже мом-гынат ыштышт. Мутлан, ик вере еш да еш лудмаш нерген шуэн вашлиялтше книга-влак дене палдарышт. Вес вере книгалан тӱрлӧ янлык сынан закладкым ышташ туныктышт. Тышкыже йоча-шамыч поснак куанен ушнышт. Кумшо пӧлемыште «Еш йӱла» викторине эртаралте. Нылымшыште участник-влак «Марий Элын картшым чумыро» модыш дене модыч. Визымшыште еш-влак караокэште тӱрлӧ мурым мурышт, йодыш ден тушто-влаклан чын вашмутым кычальыч.
Пытартышлан фестивальын чыла участникшылан дипломым да пӧлекым кучыктышт. Тыгай мероприятийым ончыкыжым кажне ийын эртараш сӧрышт.
Любовь Камалетдинова