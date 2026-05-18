ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Эн чапле вертолёт модельлан – кубок

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 41 гана онченыт

Йошкар-Оласе 30-шо №-ан школын тунемшыже Олег Ефимов вертолётлан эн сай модельым ямдылымыжлан кубок дене палемдалтын.

Кугу Отечественный сарыште Сеҥымашлан 81 ий теммылан пӧлеклалтше конкурс Нижний Новгородышто эртен. Тушто Россий, Беларусь да Казахстан гыч 1500 утла пашам акленыт.

Олег Ефимов вич номинацийыште шӧртньӧ да кокытышто ший призёр лийын. Эн чапле вертолёт модельым ыштымыжлан тудлан Российын геройжо Алексей Новиков лӱмеш пӧлек-кубокым кучыктеныт.

Г.Кожевникова

Фотом Йошкар-Ола администрацийын соцкылысе лаштыкше гыч налме

