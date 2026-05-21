Чодыраш пураш ок лий

Марий Элыште шокшо игече шогымылан кӧра пожар ылыж кертме IV классан лӱдыкшӧ лектын.
Тиде амал дене граждан-влаклан 22 гыч 27 май марте чодыраш пураш чарыме. Чодыра фондын мландыжлан шотлалтше чеклаш транспорт дене пураш, тулым ылыжташ, паяльный лампым, мангалым да тулеч моло арверым кучылташ огеш лий.
Марий Элын Граждан аралалтмаш да калыкым аралыме комитетшын специалистше-влак шижтарат: чодыраште пожар лӱдыкшыдымылык правилым пудыртымылан 40 гыч 50 тӱжем теҥге марте административный штрафым тӱлаш пуэн кертыт.
Светлана Носован фотожо.