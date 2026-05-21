МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Чодыраш пураш ок лий

Светлана Носова

Марий Элыште шокшо игече шогымылан кӧра пожар ылыж кертме IV классан лӱдыкшӧ лектын.

 Тиде амал дене граждан-влаклан 22 гыч 27 май марте чодыраш пураш чарыме. Чодыра фондын мландыжлан шотлалтше чеклаш транспорт дене пураш, тулым ылыжташ, паяльный лампым, мангалым да тулеч моло арверым кучылташ огеш лий.

Марий Элын Граждан аралалтмаш да калыкым аралыме  комитетшын специалистше-влак шижтарат: чодыраште пожар лӱдыкшыдымылык правилым пудыртымылан 40 гыч 50 тӱжем теҥге марте административный штрафым тӱлаш пуэн кертыт.

Светлана Носован фотожо.

Палынак ончылтен

Газификаций Палынак ончылтен Марий Эл ешарен газифицироватлыме программым илышыш ӱшанлын пуртен толеш. Газификаций шотышто федерал штабын заседанийже лийын.
Райгазет-влак – эл кӱкшытыштӧ

Советский районысо «Вестник района» ден Волжский районысо «Волжская правда» газет-влак Российысе журналистике областьыште ойыртемалтыныт.
Муро сеҥаш полшен

🎼🎤Марий кугыжаныш университетын Калыкле тӱвыра да тӱвыра кокласе коммуникаций институтын студенткыже-влак йоча ден самырык-влакын усталыкыштын «Созвездий» Vl тӱнямбал фестиваль-конкурсышто

