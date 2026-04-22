Ӱшаным угыч ыштеныт

Марий калык конгрессын кодшо ийыште ыштыме пашажым иктешлыме да сайлымаш погынымашыже эртен.
Эртыше идалыкысе паша дене конгрессын председательже Эдуард Иманаев палдарен: тӱҥ шотышто районлаште тӱрлӧ кӱкшытан вашлиймаш-влакым эртарыме, верысе активист-влак дене калыкым пайдале мероприятийыш ушымо. СВО-што улшо-влаклан полышым пуаш йӧным мумо.
Параньга районышто ышталтше паша нерген Марий калык конгрессын еҥже Любовь Михеева каласкален. Тудын палемдымыж почеш, еҥ-влак кажне ял шотан илемыште, тӱшкан погынен, маскировочный сетьым пидыт, моло гуманитар пашам шуктат.
Районлаште исполкомын еҥже-влак кажныже марий илышна ончыкыжат саемже, калык коклаште келшымаш кыл лийже манын тыршат.
Погынымаште ревизионный комиссийын отчётшым колыштмо деч вара сайлымаш лийын. Ончыкылык кок ийлан конгресс председательлан «Марий книга издательстве» савыктыш пӧртын директоржо Эдуард Иманаевымак ойыреныт, исполкомым Марий Эл Радион тӱҥ редакторжо Владимир Матвеевлан вуйлаташ ӱшаненыт.
Исполкомыш кум еҥым ешарен сайлыме: Александр Бирюковым, Максим Алгайкиным да Сергей Григорьевым. Кумытынат палыме еҥ-влак, эреак калык коклаште улыт, умбакыже пашам пырля чолган шукташ келшеныт.
Погынымаште школлаште да йоча садыштат марий йылмым утларак туныктымо йодыш дене пашам ворандараш кӱлмым палемдыме. Тыгак уэмдыме, но тӱшка калыклан умылаш лийдыме шуко у мутан марий мутер дене кузе лийшашым рашемдаш тыршыме. Чыла нине йодыш-влак лач мутланымаште гына ынышт код манын, Марий калык конгресс лишыл жапыште эксперт-влак дене чумырген, кӱлеш документым ямдылаш да серышым келшыше органлашке колташ палемден.
