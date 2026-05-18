Звениговысо Рӱдӧ бульвар – олан шӱмжӧ

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 37 гана онченыт

Звенигово олаште Рӱдӧ бульварым тӱзатынешт.

 

Звенигово оласе администраций оласе йӧнан кумдыкым ыштыме эн сай проект-влакын XI всероссийский конкурсыштлан ямдылалтеш. Тений район Рӱдӧ бульварым тӱзатыме проектым конкурсыш пуа.

 

«Рӱдӧ бульвар – олан шӱмжӧ. Тудо шуко еҥын йӧратыме верышкыже савырнен. Ончыкыжым бульварым моторракым да йӧнанракым ышташ шонымаш уло», — палемден Звенигово район администраций вуйлатыше Сергей Петров.

 

2018 ий гыч районышто «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектын «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» федеральный программыже илышыш шыҥдаралтеш. Тиде жапыште ятыр кудывечым уэмдыме, Звенигово олан кум проектше всероссийский конкурсышто сеҥышыш лектын. Тыге олан набережныйжылан у сыным пуртымо, тыгак «Тазалык аллей» турист-влакын йӧратыме верже лийын.
Тӱзатымашке надырым кажныже пыштен кертеш. Тидлан всероссийский йӱклымашыш 12 июнь марте ушнымаш. Йӱклаш zagorodsreda.gosuslugi.ru ссылке почеш лиеш.

