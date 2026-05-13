Выпускник-влак лӱмеш Шарнымаш аллей

Йошкар-Оласе 28-ше №-ан лицей воктене специальный военный операцийыште вуйым пыштыше выпускник-влаклан Шарнымаш аллейым почыныт.
Шарнымаш мероприятийыште Йошкар-Олан мэржын алмаштышыже Людмила Новосёлова, рӱдолан образований виктемжым вуйлатыше Альберт Чакичев, «Защитники Отечества» фондын Марий Элысе филиалжым вуйлатыше Ренат Магсумов, СВО-што вуйым пыштыше выпускник-влакын ача-авашт, лицейын туныктышыжо ден тунемшыже-шамыч лийыныт.
Официальный ужаш деч вара участник-влак радам дене 10 лӱмегожым шынденыт.
Лицейыште ныл выпускниклан мемориал оҥа уло: старший лейтенант Игорь Пипякинлан, ефрейтор Дмитрий Сирапутскийлан, гвардии рядовой-влак Роман Лебедев ден Владимир Смирновлан.
Г.Кожевникова
Фотом Йошкар-Оласе образований виктемын соцкылысе лаштыкше гыч налме