Идалыкын эн уста мастерже

Республикыштына кыдалаш профессионал образованийын педагогшо-влакын «Идалыкын мастерже» Россий кӱкшытан конкурсын регионысо йыжыҥже эрта.
Тенийысе таҥасымаште моштымашым13 тунемме вер гыч 33 туныктышо ончыкта. Конкурсын эртыше кок этапыштыже нуно шкешт да сеҥымашыш шушо выпускникше-влак дене палдареныт, 15 минутышто кажныже шке профессийже нерген каласкален.
Кызыт участник-влакым жюри акла.10 педагог-финалистым увертарымеке, конкурсын пытартыш тергымашыже лиеш: туныктышо-влак мастер-классым ончыктат. Тушто сеҥыше регионын чапшым Россий кӱкшытышто эртыше финалыште арала.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме