ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Идалыкын эн уста мастерже

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 22 гана онченыт

Республикыштына кыдалаш профессионал образованийын педагогшо-влакын «Идалыкын мастерже» Россий кӱкшытан конкурсын регионысо йыжыҥже эрта.

Тенийысе таҥасымаште моштымашым13 тунемме вер гыч 33 туныктышо ончыкта.  Конкурсын эртыше кок этапыштыже нуно шкешт да сеҥымашыш шушо выпускникше-влак дене палдареныт, 15 минутышто кажныже шке профессийже нерген каласкален.

Кызыт участник-влакым жюри акла.10 педагог-финалистым увертарымеке, конкурсын пытартыш тергымашыже лиеш: туныктышо-влак мастер-классым ончыктат. Тушто сеҥыше регионын чапшым Россий кӱкшытышто эртыше финалыште арала.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

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