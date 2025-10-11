Чаманыме мут

Марий Эл правительствын официальный сайтыштыже Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын, Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютинын да Марий Эл Правительствын членже-влак лӱм дене чаманымашым савыктыме:

«10 октября в возрасте 71 года ушел из жизни Заслуженный деятель искусств Республики Марий Эл, лауреат Государственной премии Республики Марий Эл, художественный руководитель Марийского национального театра драмы имени М. Шкетана Василий Александрович Пектеев.

Не стало выдающегося режиссера, талантливого актера и самобытного литератора. Ушел из жизни человек, чей вклад в развитие театрального искусства и культуры региона невозможно переоценить.

Василий Александрович родился 23 января 1954 года в деревне Уилем Моркинского района Марийской АССР. После окончания школы трудовую деятельность начал монтировщиком Музыкально-драматического театра им. М. Шкетана. В 1973 — 1975 годах учился в Марийском педагогическом институте им. Н.Крупской на отделении русской филологии. В 1975 году поступил на режиссерский факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. В 1987 году Василия Александровича назначили главным режиссером театра, а с 1992 года – художественным руководителем Марийского национального театра им. М. Шкетана, где он работал с 1992 по 2002 год и с 2018 года – до самой кончины.

Под его вдохновенным руководством театр достиг новых творческих высот, стал лауреатом многочисленных престижных премий и фестивалей. Его постановки отличались глубиной замысла, новаторским подходом и яркой сценической выразительностью. Они завоевали признание зрителей и критиков не только в республике, но и далеко за ее пределами.

Даже работая вне родного региона, Василий Александрович никогда не забывал о Республике Марий Эл, поддерживал связь с коллегами и участвовал в культурных проектах.

Василий Александрович был не только талантливым режиссером, но и одаренным актером. Созданные им на сцене запоминающиеся образы отличались психологической достоверностью и глубоким проникновением в суть человеческой натуры.

Выражаем соболезнование родным и близким Василия Александровича. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал его как талантливого человека, преданного своему делу и любящего свою Родину.

Глава Республики Марий Эл Зайцев Ю.В.,

Председатель Государственного Собрания

Республики Марий Эл Васютин М.З.,

члены Правительства Республики Марий Эл».