Ончыкылык конструктор-влак

Волжский район Кугу Корамас школышто тунемше-влак технологий урокышто конструкторыш савырнат.

Робототехнике, программирований илышнан чыла гаяк сферышкыже шыҥенак пурат, сандене нунын дене пайдаланаш изинек тунемман.

Ушештарена, 2022 ий 1 сентябрь гыч тӱҥ школлаште у федеральный кугыжаныш образовательный стандарт илышыш пурталтеш. Тудын дене келшышын, 5-ше гыч 9-ше класс марте йоча-влак робототехникым тунемшаш улыт. Робототехнике – технологий предметын обязательный модульжо. Тидын деч ончыч тудо кружоклаште да инженер лицейлаште гына лийын.

Модульын тӱҥ задачыже-влак тыгай улыт: робототехникым автоматизироватлыме прикладной науко дене кылдалтше семын палдараш; мобильный роботым да моло устройствым погаш, электромонтажым ышташ, программироватлаш туныкташ да ты шотышто моштымашым вияҥдаш. А ик эн оҥайже – прототип негызеш роботлан модельым шкеак ышташ да тудым погаш. Тидын деч посна тиде модульлан кӧра йоча-влак парт кокла гычак автоматизироватлыме производство линийым ыштыме ик эн тӱҥ принципше-шамыч дене палыме лийыт да инженер семын шонаш тунемыт. Икманаш, технологий урок иканаште икмыняр область дене кылдалтше шинчымашым пуаш виктаралтын.

Г.Кожевникова

Фотом школын сайтше гыч налме