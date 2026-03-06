Оласе корно
Уремлам шотышто кучаш
«Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш Йошкар-Ола кӧргысӧ корныланат кугу тӱткыш ойыралтеш. Тений тусо уремлам 7 километр кужытышто уэмдаш палемдалтеш.
Воскресенский проспектыште, мутлан, олмыктымо пашам «Дорожный мастер» ООО подряд организаций шуктышаш. Тудын Чавайн бульвар деч Кугу Отечественный сарыште сеҥымашын 70-ше идалыкше бульвар марте шуйналтше 1 километран ужашыже уэмдалтеш. Ты уремыште Воскресенский парк, куштылго атлетике дене олимпийский резерв спорт школ, министерстве-влак, ЗАГС, организаций-влакын офисышт, тыгак шуко кафе ден ресторан верланеныт.
Оласе кок уремым «Автодор» ООО уэмда. Транспортныйышто Подольский курсант деч «Ветеран» сад марте да Демьян Бедный уремыште Красноармейский деч Подольский курсант марте участке-влак олмыкталтыт. Тыште илыме пӧрт, йочасад, кочкыш сату кевыт-влак да полиций участковый пункт верланеныт. Тиде корно Тарханово паркыш наҥгая, адакше тушеч 2А автобусын маршрутшо эрта. Кок участкын кужытшо иктеш 2,5 километр лиеш.
У нацпроектын ик задачыже – Йошкар-Ола кӧргысӧ 85 процент корным нормативлан келшышыш шукташ. Тыгай шонымаш дене «Экспертдорстрой» ООО Карл Маркс уремыште Ленин проспект деч Строитель урем марте участкым уэмда. 3,3 километр кужытан ты участкыште Вӱд спорт ден Ий дворец-влак, физкультур дене тазаҥдыме комплекс, «Юлтехын» 2-шо корпусшо, торгайыме рӱдер верланеныт.
Ола кӧргысӧ корнылам олмыктымаш тусо уремлам шотышто кучаш веле огыл, тыгак тушто илыше-влаклан лӱдыкшыдымын кудалышташышт йӧным ешара.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: ола кӧрогысӧ корно.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.