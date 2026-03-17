Вич школышто почыт

Тений Марий Элыште агрокласс-влакым почаш индеш миллион теҥгем ойырат.
Ялозанлык да кочкыш сату, Образований да науко министерстве-влакын пырля эртарыме совещанийыштышт агроклассым почаш тунемме тӧнеж-влакым палемдыме. Ынде специализацийым ойырат да партнёр-влакым кычалыт. Волжский, Звенигово, Марий Турек районлаште школ-влак предприятий-инвестор-шамыч дене пашам ышташ тӱҥалыныт. Тыгодым кодшо ийысе паша опытым шотыш налыт.
Биологий, химий, технологий кабинет-влак чынже денак агролабораторийыш савырнышт манын, кӱлеш оборудованийым налаш спискым ыштыме. Предприятий-влаклан тудым налаш бюджет гыч оксам ойырат.
