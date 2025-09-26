Вашмутланымаш моткоч кӱлешан

24 сентябрьыште Йошкар-Олаште «Суды в современном информационном пространстве» медиафорум почылтын.
Тудо кок кече шуйнен. Тиде – Россий Федерацийын субъектлаштыже эртаралтше нылымше медиафорум.
Мероприятийым почмо годым Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев палемден:
– Таче, кунам увер еҥ-влакын шонымашыштым тыманмеш шочыкта, суд системе ден СМИ коклаште диалог моткочак кӱлешан. Правовой паша кузе шукталтмым кажне еҥ умылыжо манын, Марий Элыште суд, пресс-службо-влак, СМИ ты шотышто сайын тыршат.
Форумын пашашкыже Россий Федерацийын 17 субъектше гыч представитель-влак, Юл кундемысе федерал округ гыч суд дене кылдалтше пашам шуктышо, федеральный ден региональный рӱдӧ СМИ-влак, Марий Элысе кугыжаныш ден законодательный кучем органлан, республикын Мер палатыжын, Регионым виктарыме рӱдерын еҥже-влак ушненыт.
Медиафорумыш чумыргышо-влакым Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин саламлен.
Тудо суд системе ден профессиональный медиасообщество коклаште мутланымашым эртараш медиафорум сай площадке улмым палемден. Ойлымыж почеш, суд-влакын пашашт нерген чын, писын ямдылыме да умылаш лийше увер еҥ-влакын законлан да чынлыклан, правосудийлан ӱшаныштым пеҥгыдемдаш полша.
Мероприятийыш Кугыжаныш Погынын депутатше, Марий кугыжаныш университетын ректоржо Михаил Швецов ушнен. Тиде вуз – медиафорумын партнержо.
Кокымшо кечын, теҥгече, Юл кундемысе федерал округысо суд-влакын пресс-секретарьышт да ушымо (объединенный) пресс-службо-влакын вуйлатышышт дене йыргешке ӱстел эртаралте.
Погынышо-влаклан тудо моткоч пайдале лие, молан манаш гын ойлышо-влак чыланат кӱлешан йодыш-влакым тарватышт. Мутлан, Марий Элысе ЦУР-ын вуйлатышыже Андрей Пинаев судын пресс-службыжын пашаштыже соцкыллам кузе кучылташ лийме, тушко мом вераҥдаш утларак келшен толмо нерген каласкалыш. Мордва Республикын, Ульяновск областьын, Удмурт Республикын, Самара областьын, Марий Эл Республикын суд-влакын объединенный пресс-службыштым вуйлатышышт СМИ дене пашам ыштыме опытышт дене палдарышт. Марий кугыжаныш университетын историй да филологий факультетшын деканже Сергей Журавлев лингвист-экспертын паша опытшо гыч судебный йодышым лончылымо годым мутланымаште ойыртемалтше ойсавыртыш-влакым кучылтмо (коммуникативно-речевой эксцесс) нерген каласкалыш.
Кажне выступлений деч вара погынышо-влак йодышым пуэдышт да ойлымо темым каҥашышт.
Любовь Камалетдинова