УВЕР ЙОГЫН

Вӱдшорлан кӧра туткарыш логалше-влаклан полыш

Лидия Шабдарова

Йошкар-Олаште вӱдшорлан кӧра туткарыш логалше-влаклан комплексный полышым пуат.

☎Полышым пуымо шотышто «шокшо линий» пашам ышта. Тудын номерже тыгай: 8 (8362) 56-60-77. 8 шагатат 30 минут гыч 17 шагатат 30 минут марте йыҥгырташ лиеш. Кечывал каныш 12 шагатат 30 минут гыч 13 шагатат 30 минут марте.

📄Мэрийыште увертареныт: страховой компанийлан документым Гражданский обороно ден чрезвычайный ситуаций паша шотышто управленийыште тыгай адрес дене пуат: Гагарин проспект, 7-ше пӧрт. Лекше йодышым 8 (8362) 42-70-04 телефон дене рашемдыман.

«Газпром газораспределений Йошкар-Ола» эҥгекыш логалше пӧртлаште газ оборудованийым яра уша. Специалистым 104-ше номер дене ӱжаш лиеш.

15 апрель гыч вӱдшорыш логалше кундемлаште дезинфекцийым, дезинсекцийым да дератизацийым эртараш тӱҥалыныт.

📸Михаил Скобелевын фотожо/»Марий Эл» увер агентстве

