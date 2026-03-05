«Тылат, пагалымем» — икымше

Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Александр Марков – «Тылат, пагалымем»
- Светлана Булатова – «Кунам эртен кайыш»
- Анита Феоктистова – «А тудо»
- Геннадий Куклин, Лидия Сапаева – «Ош лумын вальсше»
- Надежда Крылова – «Эргымлан»
- Надежда Мокеева – «Мый… Тый»
- Володя Матвеев – «Ит кораҥде шинчат»
- Алексей Милютин – «Йӧратем»
- Дмитрий Пекцоркин, Евгений Еронов – «Ӹнянӹ мылам»
- Светлана Строганова – «Пеледеш, пеледеш…»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Гармоньым шоктен, мураш йӧрата
Александр – мурызо, чолга гармоньчо. Тудо Оршанке район Марий Ернур ялыште шочын-кушкын. Саша тӱрлӧ конкурсышто, фестивальыште мастарлыкшым ончыкта, ятыр сӱаным сылне семже дене сӧрастарен. Ачан усталыкшым ончен, Рома эргыжат изинекак семӱзгарым шокташ тунемын. Икымше гана 2023 ийыште «Изи гармоньчо» республикысе фестивальыште пырля выступатленыт, тиде ийынак «Россия 1» телеканалыште «Привет, Андрей!» телепередачыш коктынак миеныт.
– Рома эргымлан – вич ий. Гармоньым кажне кечын шокта: эрдене помыжалтын шукта ма уке, кидышкыже семӱзгарым налеш. Репертуарыштем чылажге коло утла мурем уло. Нунын кокла гыч кугу верым такмак-влак айлат. Нуным, гармоньым шоктен, шкеак мурем, – палдара Александр. – «Тылат, пагалымем» мурылан мутым Христина Александрова возен, семжым шке келыштаренам, аранжировкым Станислав Устюгов ыштен. Иктаж пайрем дене саламлыме-тыланыме шотан муро.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбом гыч налме