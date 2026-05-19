Туткарлан ямде лийшаш улына

Марий Элыште пожар ваштареш кучедалме технике ден оборудованийым налаш 5,7 миллион теҥгем ойырат.
Тидын нерген Марий Эл правительствын черетан заседанийыштыже регион вуйлатыше Юрий Зайцев увертарен. Ойлымыж почеш, 2025 ийыште, тулеч ончычсо ий дене таҥастарымаште, чодыра пожар кок пачаш утлараклан шагалемын: 2024 ийыште 61.
Республикысе пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме шотышто министржын пашажым жаплан шуктышо Эдуард Щекурин тений пожар лийын кертме пагытын кузе эртымыж дене палдарен. Кундемыште тул ваштареш виктаралтше посна режимым 17 апрельыште увертарыме ыле. Тачысе кечылан чодыраште тул вич гана ылыжын, ик гектар наре кумдык локтылалтын. Кажне пожарлан ылыжаш амалым еҥ-влак ыштеныт. Тидын годымак специалист-влак тул ылыжмым эскерыше да йӧртымӧ системе-влакын сай пашаштым палемдат. А тидлан авиаций да мландывалысе мониторинг эртаралтеш, вышкылаште дежуритлат да 14 видеокамеран «Лесохранитель» комплекс дене пайдаланат.
Пожар ваштареш кучедалмашке 2,7 тӱжем еҥым, 562 техникым да 2,4 тӱжем оборудованийым ушаш йӧн уло. Лишыл жапыште чодыра корнылам, минерализироватлыме полоса-влакым келыштарат, шлагбаум-влакым уэмдат.
Май мучаш марте эше вич спецтехникым, пожар ваштареш кучедалме 25 оборудованийым да 3,7 тӱжем метр пожарный шокшым (рукавым) налын ямдылат. «Экологический благополучий» нацпроект дене келшышын, технике ден оборудованийым налаш федерал бюджет гыч 5,7 миллион теҥге ойыралтеш.
Марий Эл вуйлатыше Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министерствылан йӱдшӧ-кечыже мониторингым эртараш, пожар ваштареш кучедалме вийым да йӧным кугемдаш, да чодыра аланыште ылыжше тулым икымше суткаштыжак йӧрташ тыршаш кӱштен. Тыгак чодыраште туллан ылыжаш амал ынже лий манын шуктымо пашам терген шогаш йодын.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.