МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Туткар ынже лий, но тудлан ямде лийман

Светлана Носова Comment(0) Материалым 30 гана онченыт

Марий Элыште вучыдымо чрезвычайный ситуацийым ончылгоч шижтарыме да кораҥдыме шотышто командно-штабной учений эртен.

 Тудым эртарымашке Россий МЧС-ын Нижегородский областьысе управленийжат ушнен. Участник-шамычлан кугу пожарым йӧрташ, беспилотникын атакыжлан кӧра сӱмырлен шаланыше административный оралте йымак логалше еҥ-влакым утараш да нунылан полышым пуаш логалын.

Ученийыште регион вуйлатыше Юрий Зайцев лийын. Тудын палемдымыж почеш,  тыгай учений кеч-могай вучыдымо туткарлан ямде лияш туныкта. Тушто налме опыт моткоч кӱлешан.

Лийын кертше лӱдыкшӧ ситуацийым кораҥдышашлан лӱмын оперативный штаб пашам ыштен. Туштак пожарный расчёт, аварийно-утарыше технике-влак лийыныт. Туткар пӱртӱслан, калыклан шагалрак эҥгекым кондыжо манын, учений годым чыла ушымо службо-влак чот тыршеныт. Марий Элын Граждан обороно да калыкым аралыме комитетшын увертарымыж почеш, ученийыш 150 еҥым, 1 юж судным, 2 квадрокоптерым да 50 спецтехникым ушымо.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.

Снимкыште: учений годым.

