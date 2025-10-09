Туткар ынже лий, но тудлан ямде лийман

Марий Элыште вучыдымо чрезвычайный ситуацийым ончылгоч шижтарыме да кораҥдыме шотышто командно-штабной учений эртен.
Тудым эртарымашке Россий МЧС-ын Нижегородский областьысе управленийжат ушнен. Участник-шамычлан кугу пожарым йӧрташ, беспилотникын атакыжлан кӧра сӱмырлен шаланыше административный оралте йымак логалше еҥ-влакым утараш да нунылан полышым пуаш логалын.
Ученийыште регион вуйлатыше Юрий Зайцев лийын. Тудын палемдымыж почеш, тыгай учений кеч-могай вучыдымо туткарлан ямде лияш туныкта. Тушто налме опыт моткоч кӱлешан.
Лийын кертше лӱдыкшӧ ситуацийым кораҥдышашлан лӱмын оперативный штаб пашам ыштен. Туштак пожарный расчёт, аварийно-утарыше технике-влак лийыныт. Туткар пӱртӱслан, калыклан шагалрак эҥгекым кондыжо манын, учений годым чыла ушымо службо-влак чот тыршеныт. Марий Элын Граждан обороно да калыкым аралыме комитетшын увертарымыж почеш, ученийыш 150 еҥым, 1 юж судным, 2 квадрокоптерым да 50 спецтехникым ушымо.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.
Снимкыште: учений годым.