«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Сылнештын да пойдаралтын

Светлана Носова Comment(0) Материалым 12 гана онченыт

Кужэҥер районысо тоштер-ончер комплекс у оборудованийым налын.
«Тӱвыра» национальный проект полшымо дене ынде тоштерыште волгалтарыме системан витриным, фондым аралаш стеллаж-влакым вераҥденыт. Кызытсе жаплан келшыше кӱшкӧ келыштарыме волгалтарыме системым оборудоватлыме. Федерал бюджет гыч тидлан 4 миллион теҥгем ойыреныт. Тыгак тоштерыште косметический олмыктымо пашам шуктеныт, окнам вашталтеныт.
Эртыше кечылаште Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже-тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов уэмдыме тоштер-комплексым почмаште лийын. Тудын палемдымыж почеш, тоштерым кызытсе жаплан келшыше оборудований дене пойдарымаш ончаш толшо-влакын кумылыштым налше учрежденийыш, ончыкыжым тӱрлӧ вашлиймашым, шинчымаш дене пойдарыше мероприятийым эртараш келшыше площадкыш савыраш полшышаш.
Кужэҥер районысо тоштер-ончер комплекс шке омсажым 1990 ий 7 ноябрьыште почын. Тудо районын тӱвыра да исторический поянлыкшым аралыше, шымлыше да кумда калыклан шарыше рӱдердан шотлалтеш.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш С.Носова ямдылен.

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