Калыклан тыршена да калык нерген возена

Россий печать кечым палемдыме амал дене регион вуйлатыше Юрий Зайцев СМИ-ште ыштыше-влак дене вашлийын.
Нуным саламлышыла Юрий Викторович обществыште умылымашым пеҥгыдемдымаште отрасльын кӱлешлыкшым палемден да илышыште лийын шогышо вашталтыш, пӱсӧ йодыш-влакым пеш писын калык деке намиен шуктымылан тауштен.
«Цифран технологий пагытыште лач те чын уверым пуэн шогеда. Эн кӱлешан йодыш-влакым тарватеда: еҥ-шамычлан пашам ыштеда да нунын нергенак возен шогеда. Сай пашалан федеральный, регионысо да муниципал СМИ-влаклан кугу тау», – каласен Юрий Зайцев.
Поснак тудо специальный военный операцийын участникше-влакын лӱддымылыкышт нерген палдарен шогышо журналист-шамычланат тауштен.
Вашлиймаш годым регион вуйлатыше журналист-влакын йодышыштланат вашештен. Ик йодышыжо РФ президентын тенийлан увертарыме Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкыштлан пӧлеклалтын ыле. Юрий Зайцев ты шотышто тӱвыра поянлыкна да тудым арален кодымо нерген кумданрак палдараш кӱлмым палемден.
«Мый калык-влакын икоян улмо идалыкым ик гана эртаралтше кампаний семын веле огыл ужам. Марий Элыште 50 утла тӱрлӧ калык ила. Нунын коклаште ваш умылымаш лийже манын, ме кажне кечын тыршена да тиде пашам шуяш тӱҥалына», – каласен тудо.
Правительствын вияҥдышашлык тӱҥ направленийже семын Юрий Зайцев 2030 ий марте шуйымо социально-экономический вияҥмаш программым комплексно шыҥдарымым ончыктен. «Поснак кугу тӱткышым промышленностьлан, агропромышленный комплекслан да туризмлан ойыраш тӱҥалына. Причал инфраструктурым ыштыман. 848 миллион теҥгеаш 22 инвестиций проект илышыш шыҥдаралтын, 235 у паша вер ышталтын да тидлан кӧра ешартыш 2,5 миллиард теҥге бюджет гыч огыл пурен», – ешарен республик вуйлатыше.
Марий Эл Запорожский областьысе Куйбышевский районлан шефский полышым пуа. Инфраструктурым угыч тӱзаташ, тӱвыра ден образований системе-влакым вияҥдаш полша. Кажне ийын подшефный районлан республике 150 миллион теҥгем ойыра. 2024 ийыште 12 социальный объектым (йочасад ден школ-влакым), а 2025 ийыште вӱдым ситарыше объект-влакым уэмден олмыктымо. Запоржский областьые избирательный системыланат полыш лиеш.
«Куйбышевский районлан мый Марий Элысе районла семынак ответственностьым шижам. Сандене тушто сайлымаш процесс сайын эртыже манын, кӱлеш полышым пуашак тыршена», – палемден Юрий Зайцев.
Вашлиймаш годым регион вуйлатыше сай паша дене ойыртемалтше журналист-влакым палемден. Марий Эл вуйлатышын 2025 ийлан «Марий Элын шӧртньӧ пераже» премийжын лауреатше «Марий Эл» газетын тӱҥ редакторжо Светлана Пехметова лийын. «Марий Эл» газет редакцийын редакторжо Галина Кожевникова ден «Марий Эл Телерадио» телеканалын шеф-редакторжо Рамиля Салихова «Марий Эл Республикын сулло журналистше» чап лӱм дене палемдалтыныт. Республикысе правительствын Чап грамотшым «Марийская правда» газетын редакторжо Марина Оленёвалан да Марий Эл вуйлатышын Туштымашыжым Параньга райгазетын тӱҥ редакторжо Фаниль Мусинлан кучыктеныт.
«105-летие образования Республики Марий Эл» шарнымаш медальым ИТАР-ТАСС-ын (Москва) тӱҥ редактржо Роман Ромишевскийын оҥышкыжо пижыктеныт.
«Марий Эл» Увер агентствын директоржо Евгений Кузнецов Юрий Зайцевлан агентствын материально-технической базыжым саемдаш полшымылан тауштен.
Сай пашашт дене суленыт
Вашлиймаш годым регион вуйлатыше Юрий Зайцев «Марий Эл Республикын социально-экономически вияҥмыжым эн сайын ончыктымылан» журналистикыште премийлан республиканский конкурсышто сеҥыше-влакым палемден. Тений тудын иктешлымашыже тыгай лийын:
«Марий Эл Республикын экономике вияҥмыж нерген эн сай паша» номинацийыште – «Марий Эл Телерадио» Марий Элын кугыжаныш автоном тӱвыра учрежденийжын авторский коллективше;
«Марий Эл Республикыште ялозанлыкым ончыктен шогымо нерген эн сай паша» номинацийыште – Килемар районысо «Восход» газет редакцийын ответственный секретарьже Лариса Толстова;
«Марий Эл Республикыште социальный сферым да мер инициативым ончыктен шогымо нерген эн сай паша» номинацийыште – Советский районысо «Вестник района» редакцийын авторский коллективше;
«Марий Эл Республикыште тӱвыра илышым ончыктен шогымо нерген эн сай паша» номинацийыште – Козьмодемьянск ола округысо «Ведомости Козьмы и Дамиана» редакцийын авторский коллективше;
«Марий Эл Республикыште илыше калык-влакын национальный ойыртемыштым ончыктен шогымо нерген эн сай паша» номинацийыште – «Марий Эл» увер агентствын «Марий Эл» газет редакцийжын редакторжо Светлана Носова;
«Марий Эл Республикыште йоча да самырык-влакын проблемыштым ончыктен шогымо нерген эн сай паша» номинацийыште – ВГТРК-ан «Марий Эл» ГТРК-а филиалжын тематический вещаний тӱшкажын кугурак редакторжо Наталья Ямаева.
Марий самырык театрыште
Россий печать кечылан пӧлеклалтше торжественный пайрем мероприятий Марий самырык театрыште эртен. Тушто регионысо СМИ-н, медиасообществын, савыктыш пашан пашаеҥже-влакым Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин, Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов, тӱрлӧ министерстве ден ведомство вуйлатыше-влак саламленыт да ведомственный наградышт дене палемденыт. Нунын коклаште «Марий Эл» газетын пашаеҥже-влакат лийыныт. Тӱҥ редакторын алмаштышыже Лидия Семёновалан Марий Эл Кугыжаныш Погынын Чап грамотшым, редактор Маргарита Ивановалан Марий Элын Тазалык аралтыш министерствыжын Тауштымашыжым да Паша да социальный аралтыш министерствыжын Ташутымашан серышыжым, корректор Елена Вараксиналан Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын Туштымашыжым кучыктеныт.
Россий журналист ушемын Марий Элысе пӧлкажым вуйлатыше Александр Абдулов Печать кече вашеш эртарыме журналист конкурслаште сеҥыше-влакым палемден. Тыгак Россий журналист-влак радамыш ушнышо-влаклан удостоверенийым кучыктен.
Снимкыште: «Марий Эл» увер агентствын пашаеҥже-влак коллеге-шамыч дене пырля.
Михаил Скобелевын фотожо.