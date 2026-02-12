Программе

Тений могай паша вуча?

«Рӱдӧ Россеть» ден «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-влак олмыктымо программылан тений 18 миллиард теҥгем ойырат.

Технически обслуживатлыме да олмыктымо программе дене келшышын, нине компаний-влак шкеныштын авалтыме 20 регионышто энергооборудованийым уэмдыме пашам шуктат.

Ятыр вере электролиний шуйналтме пысманым уто пушеҥге ден вондер деч эрыкташ, трансформатор ден коммутаций аппаратым олмыкташ, изоляторым, электролиний меҥге ден электровоштырым алмашташ палемдыме.

Тыгай пашам шукташ 2026 ийыште тынар окса колталтеш:

– «Рӱдӧ Россетьыште» – 8 миллиард теҥге;

– «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьыште» – 10 миллиард теҥге.

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-ш пурышо «Мариэнерго» филиалын пашаеҥже-влаклан тений 0,4-110 киловольт куатан 141 километр электролинийым, 241 трансформатор подстанцийым, 35-110 киловольт куатан 27 тӱҥ подстанцийыште оборудованийым олмыктыман. Электролиний шуйналтме 760 гектар пысманым уто пушеҥге ден вондер деч эрыктыман. Регионысо 150 утла илемыште социальный инфраструктурлан электровийым ситарыше кӱлешан энергообъектлаште олмыктымо паша вуча.

«Электровийым ӱшанлын ситарымаш сетьым технически обслуживатлыме да олмыктымо программым жапыштыже да сайын шуктымо дене чак кылдалтын. 2025 ийысе итог почеш компанийна-влак планым 9 процентлан эртен каеныт. Санденак 2024 ийысе дене таҥастарымаште технологий кӱрылтыш 14 процентлан шагалемын, а тудым кораҥдыме жап ик кумшо утлалан иземын», – палемден «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-лан вуйын шогышо «Рӱдӧ Россеть» ПАО-н генеральный директоржо Борис Эбзеев.

Юрий ИСАКОВ.

Сӱретыште: «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н технически обслуживатлыме да олмыктымо шотышто тенийлан палемдыме программыже.

Сӱретым «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.