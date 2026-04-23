ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Туныктышо-влак, проектыш ушныза!

Галина Кожевникова

«Знание» Россий обществе Знание. Наставники проектым илышыш пурташ тӱҥалме нерген увертарен.

Тудын тӱҥ шонымашыже — тунемме верлаште тыршыше наставник-влакын пайдале пашаштым аклымаш, нунын сай лектышан опытыштым кумдаҥдаш.

Кумылан-влак проектыш кок номинаций дене ушнен кертыт: «Общеобразовательный организацийын эн сай наставникше», «Кыдалаш профессионал образований системыште эн сай наставник».
Йодмашым проектын официальный сайтыштыже тений 30 июнь марте пуаш лиеш.

Г.Кожевникова

Фотом «Знание» обществын пресс-службыж гыч налме.

Добавить комментарий