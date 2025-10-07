Тунемме роскотлан – окса полыш

Республикыште «Еш» нацпроектым илышыш пуртымо паша умбакыже шуйна.
Тудын дене келшышын 2025 ийыште Марий Элыште шуко шочшан еш-влак кундемыштына верланыше кыдалаш да кӱшыл образовательный организацийылаште ик йочаштым очно туныкташ окса роскотын пелыжым пӧртылтен кертыт. Тыгодым ешын парышыже шотыш огеш налалт. Выплате шуко шочшан еш гыч ик икшывылан (тунем лекмешкыже, 23 ияш деч шукыраклан огыл) гына пуалтеш.
Тыгай полышым налше-влак кокла гыч иктыже – У Торъял район гыч Макаровмыт еш. Вате-марий кум ӱдырым ончен кушта. Кугуракышт, Юлия, Межрегиональный социальный институтыш «Стоматологий» специальность дене оксала тунемаш пурен.
«Оксам тӱлен тунеммаш – шуко шочшан ешлан кугу роскот, – ойла ӱдырын аваже Ольга Макарова. – Но ме умыленна: сай качестван образований – Юлян веле огыл, а уло ешын ончыкылыкшылан ипнвестиций».
Кугыжаныш деч полыш компенсацийым налме нерген Макаровмыт У Торъял районышто Калыклан социальный полышым пуымо рӱдерыште пален налыныт да кӱлеш документым погеныт.
«Арня гыч мыланна увертареныт: компенсацийым тӱлат. Тиде еш бюджетлан веле огыл, уло ешлан кугу полыш», – каласен ава.
Фотом Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын сайтше гыч налме