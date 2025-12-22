Тиде паша – эре ончыл верыште

Марий Элыште «Еш» национальный проектым илышыш пурташ тӱҥалмылан ик ий лиеш.
«Российын президентше Владимир Владимирович Путин йоча шочмо чотым кугемдыме, мӱшкыран ӱдырамаш-шамычлан полшымо да шуко шочшан еш-влакым аклыме пашам ик эн ончыч шуктышаш национальный задаче семын палемден. Республикыштына «Еш» национальный проект илышыш пурталтеш. Тиде ача-ава-влаклан полшымо да илышын качествыжым саемдыме системный паша», – «Идалыкым Владимир Путин дене иктешлымаш» тӱҥ политический событийым ончымыж почеш палемден Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев.
Регионым вуйлатышын мутшо почеш, таче республикыштына шуко мере ышталтеш, да тудын лектышыжымат ончыкташ лиеш:
- 859 еш йочалан эн ончыч кӱлшӧ арверым прокатыш пуымо пунктын услугыж дене пайдаланен;
- 836 ешлан социальный няне полша, ача-авалан пашам ышташ але тунемаш йӧным ышта;
- шуко йочан еш гыч 200 студентлан тӱлен тунемме суммын пел акшым пӧртылтымӧ;
- мӱшкыраҥме шотышто учётыш шогалше 120 студенткылан 100 тӱжем теҥге кугытан выплатым ик гана тӱлымӧ;
- 380 ӱдырамашлан ЭКО-лан ямдылалташ полшымо;
- кумшо да тылеч моло йоча шочмо деч вара 115 ешлан ипотекым шӧраш 1 миллион теҥге марте кугемдыме выплатым ойырымо.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын фотожо.