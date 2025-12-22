КУЧЕМЫШТЕ

Тиде паша – эре ончыл верыште

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 36 гана онченыт

Марий Элыште «Еш» национальный проектым илышыш пурташ тӱҥалмылан ик ий лиеш.

«Российын президентше Владимир Владимирович Путин йоча шочмо чотым кугемдыме, мӱшкыран ӱдырамаш-шамычлан полшымо да шуко шочшан еш-влакым аклыме пашам ик эн ончыч шуктышаш национальный задаче семын палемден. Республикыштына «Еш» национальный проект илышыш пурталтеш. Тиде ача-ава-влаклан полшымо да илышын качествыжым саемдыме системный паша», – «Идалыкым Владимир Путин дене иктешлымаш» тӱҥ политический событийым ончымыж почеш палемден Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев.

Регионым вуйлатышын мутшо почеш, таче республикыштына шуко мере ышталтеш, да тудын лектышыжымат ончыкташ лиеш:

  • 859 еш йочалан эн ончыч кӱлшӧ арверым прокатыш пуымо пунктын услугыж дене пайдаланен;
  • 836 ешлан социальный няне полша, ача-авалан пашам ышташ але тунемаш йӧным ышта;
  • шуко йочан еш гыч 200 студентлан тӱлен тунемме суммын пел акшым пӧртылтымӧ;
  • мӱшкыраҥме шотышто учётыш шогалше 120 студенткылан 100 тӱжем теҥге кугытан выплатым ик гана тӱлымӧ;
  • 380 ӱдырамашлан ЭКО-лан ямдылалташ полшымо;
  • кумшо да тылеч моло йоча шочмо деч вара 115 ешлан ипотекым шӧраш 1 миллион теҥге марте кугемдыме выплатым ойырымо.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын фотожо.

