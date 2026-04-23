САМЫРЫК ТУКЫМ УВЕР ЙОГЫН

Тендан дене кугешнена, утарыше-влак!

Галина Кожевникова

 

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев «Утарыше-влакын всероссийский студент корпусышт» мер организацийым 25 ийым темымыж дене саламлен.

Йошкар-Олаште верланыше Самырык-влакын полатыштышт эртыше пайремле мероприятийыште тудо палемден: «Регионын, элын передовойыштыжо чырык курым тыршеда да нелылыкыш логалше-влаклан кугу полышым пуымыда дене мемнан молодёжьын чапшым кӱшнӧ кучеда. Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон областьлаште тыгай пашам шуктымыланда тауштем. Тендан дене – шочмо элым йӧратыше, шке пашам кӱлеш семын шуктышо-влак дене – мый кугешнем».

Мероприятийыште  утарыше технике, мер организацийын регионысо пӧлкажын  пашаже дене палдарыше ончерым чумыреныт. Студент корпусышто улшо 250 еҥ кычалме операцийым шуктат, тазалыкым пеҥгыдемдыме лагерьлаште да моло вере тыршат. Кугу пашам гуманитарный полышым пуымо шотышто ыштат: икмыняр гана Российын у регионлашкыже гуманитарный грузым наҥгаеныт, Курск областьыште тыгаяк миссийым шуктеныт.

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев мер организацийын регионысо полкажым вуйлатышын алмаштышыже Владимир Стрекаловлан Самырык-влак дене паша шотышто федеральный агентствын Тауштымашыжым кучыктен, тыгак эн чолга доброволец-влаклан Тауштымашан серышым кучыктен. Нунын кокла гыч иктыже, Анастасия Курникова, вашештен: «Ме калык ончылно ответственностьым шижына да полшен кертмына дене кугешнена. Тендан полышда мыланна – тыглай мут гына огыл, тиде эшеат сайрак пашам ышташ, вияҥаш кумылаҥдымаш».

Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.

Фотом  Марий Элым вуйлатышын пресс-службыж гыч налме.

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Телымат йомыт

Марий аварийно-утарыше службын увертарымыже почеш, ончыгече кас велеш оперативный дежурныйын пультышкыжо айдеме йоммо нерген шижтареныт. 
УВЕР ЙОГЫН

Шушаш ийлаште шукырак ыштыман

  25 мартыште Нижний Новгородышто «Единый Россий» партийын Юл кундем федеральный округысо «Есть результат!» отчётно-программный форумжо эртен. Мероприятийын тӱҥ лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Йоча вакциным кондымо

Марий Элыш у коронавирус инфекций деч йоча вакциным кондымо. «Гам-КОВИД-Вак-М» вакцинын 480 комплектше 12 ияш деч кугурак йоча-шамычлан палемдалтын. лудаш…

