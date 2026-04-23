Тендан дене кугешнена, утарыше-влак!

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев «Утарыше-влакын всероссийский студент корпусышт» мер организацийым 25 ийым темымыж дене саламлен.
Йошкар-Олаште верланыше Самырык-влакын полатыштышт эртыше пайремле мероприятийыште тудо палемден: «Регионын, элын передовойыштыжо чырык курым тыршеда да нелылыкыш логалше-влаклан кугу полышым пуымыда дене мемнан молодёжьын чапшым кӱшнӧ кучеда. Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон областьлаште тыгай пашам шуктымыланда тауштем. Тендан дене – шочмо элым йӧратыше, шке пашам кӱлеш семын шуктышо-влак дене – мый кугешнем».
Мероприятийыште утарыше технике, мер организацийын регионысо пӧлкажын пашаже дене палдарыше ончерым чумыреныт. Студент корпусышто улшо 250 еҥ кычалме операцийым шуктат, тазалыкым пеҥгыдемдыме лагерьлаште да моло вере тыршат. Кугу пашам гуманитарный полышым пуымо шотышто ыштат: икмыняр гана Российын у регионлашкыже гуманитарный грузым наҥгаеныт, Курск областьыште тыгаяк миссийым шуктеныт.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев мер организацийын регионысо полкажым вуйлатышын алмаштышыже Владимир Стрекаловлан Самырык-влак дене паша шотышто федеральный агентствын Тауштымашыжым кучыктен, тыгак эн чолга доброволец-влаклан Тауштымашан серышым кучыктен. Нунын кокла гыч иктыже, Анастасия Курникова, вашештен: «Ме калык ончылно ответственностьым шижына да полшен кертмына дене кугешнена. Тендан полышда мыланна – тыглай мут гына огыл, тиде эшеат сайрак пашам ышташ, вияҥаш кумылаҥдымаш».
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Элым вуйлатышын пресс-службыж гыч налме.