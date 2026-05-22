УВЕР ЙОГЫН

Сӧрастарыме пырдыж ончылно

«Мариэнергон» специалистше-влак Йошкар-Оласе 30-шо №-ан кыдалаш школ гыч энергокружокыш коштшо тунемше-влаклан оҥай экскурсийым эртареныт.

Экскурсийже мурал (пырдыж мучко ыштыме кугу сӱрет) дене сӧрастарыме трансформатор подстанцийыште лийын. Вашлиймаш Марий кундемысе электроэнергетикын Кугу Отечественный сар ийлаште кузе вияҥме историйжылан пӧлеклалтын. Вержымат таклан огыл ойырен налме: КТП-657 трансформатор подстанцийын пырдыжыштыже Кугу Сеҥымашын 80-ше идалыкшылан пӧлеклалтше сӱретым ыштыме. Адакше тудым шочыктымашке тиде школ гычак энергокружокыш кодшо ийын коштшо тунемше-влак ушненыт.

Комплектный трансформатор подстанцийым символ йӧн дене сӧрастарыме: граффитиште Сеҥымаш орден, пеледше олмапу укш да Россий флагын кум тӱрлӧ тӱсшӧ ончыкталтыныт. Сеҥымаш орденже – эн палыме военный награде, пеледышан олмапу укш – угыч нӧлталтмаш, у илыш тӱҥалтыш, ончычсо тукмылам шуен толмаш, волгыдо ончыкылык да яндар кава.

Объект илыме микрорайоным сӧрастарымыже да еҥ-влакын кумылыштым нӧлталмыж дене  оласе архитектурышто шке вержым муын. КТП-657 – ынде энергообъект гына огыл, эше патриот шӱлышеш шуарен куштымо вер.

«Энергокружок гыч ӱдыр-рвезе-влак Кугу Отечественный сарын символжым ончыктыман граффитим ыштыме историйын ужашышкыже савырненыт. Мемнан задачына – тукым кылым шуяш, фашист тӱчам сеҥымына да калыкнан подвигше нерген шарнымашым аралаш», – палемден «Мариэнергон» директоржо Сергей Хлусов.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: энергокружокыш коштшо-влак – мурал дене сӧрастарыме пырдыж ончылно.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

