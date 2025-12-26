МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Шергакан марий калык!

Светлана Носова Комментарий Материалым 34 гана онченыт

О порын тӱн тӱналтышет дене волгалтын, кумылнам нӧлтен шого, Ош Сандалык Юмына! Ужар шаган кожет дене, тичмаш кинде-шинчалет дене эртен кодшо идалы- клан шулыкым, серлагышым, перкан илышым пуыметлан марий калык лӱм дене вуйнам савена.
Сандалык Юмына, у идалыкым у пиалан илыш дене чапландарен шого. О, порын у идалыкын анашкыже толын шогыза, Пӱрышына, Мер Кугу Юмына, Арал- тыш Серлагыш Юмына. Пӱрен шогыза мыланна толшаш идалыкыште поро пӱрымашым, иза-шольо, калык коклаште поро деч поро канашым. Шнуй Суксы- на-влак, арален шогыза кугу мардеж деч, кугу тул деч, кугу вӱд деч, йот кугыжа- нышын осал шинчаончалтышыж деч, еш кышкарыштат, калык коклаштат осал шомак кышкыме деч.
Еш кышкарда тичмаш дене тӱланен шогыжо. Сурт-печыдауэмдалт, нӧлталт шогыжо, кинде-шинчалдаӱстембал тич пургыжалт шогыжо. Вольык-кайыквусо илян дене ончышаш кумылда нӧлталт шогыжо, мӱкшотарда шем пыл гай ызген шогыжо, мӱй клатда саска пуш денеӱпшалт шогыжо.
У ий дене! У пиал дене! Эсен, таза лийза!
Марий Элын Тӱҥ Онаеҥже Александр Таныгин.

