Спорт да каныш
Команде дене – чолган
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын специалистше-влак «Корта» тунемме да тренировкым эртарыме базыште «Россий ечыгорно – 2026» таҥасымаште вийыштым тергеныт.
Таҥасымаш спортын телымсе видшым да чолган канаш йӧратыше-влакым чумырен да спортсмен ден ончышо-влаклан чынжымак пайремыш савырнен.
«Российын ечыгорнышкыжо» ушнымаш – филиалын пашаеҥже-влаклан иктеш чумыргаш, команде дене таҥасаш, коллеге-влак дене жапым пайдалын эртараш, мемнан регионышто физкультур ден спортым вияҥдымашке виктаралтше сай тӱҥалтышым авалташ пеш сай йӧн», – каласен «Мариэнерго» филиалын директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: «Мариэнергон» командыже – таҥасымаш деч ончыч.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.