МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Команде дене – чолган

Юрий Исаков Комментарий Материалым 38 гана онченыт

Спорт да каныш

Команде дене – чолган

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын специалистше-влак «Корта» тунемме да тренировкым эртарыме базыште «Россий ечыгорно – 2026» таҥасымаште вийыштым тергеныт.

Таҥасымаш спортын телымсе видшым да чолган канаш йӧратыше-влакым чумырен да спортсмен ден ончышо-влаклан чынжымак пайремыш савырнен.

«Российын ечыгорнышкыжо» ушнымаш – филиалын пашаеҥже-влаклан иктеш чумыргаш, команде дене таҥасаш, коллеге-влак дене жапым пайдалын эртараш, мемнан регионышто физкультур ден спортым вияҥдымашке виктаралтше сай тӱҥалтышым авалташ пеш сай йӧн», – каласен «Мариэнерго» филиалын директоржо Сергей Хлусов.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: «Мариэнергон» командыже – таҥасымаш деч ончыч.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кугезына-влак шкеныштым кузе сӧрастареныт…

Ираида Степанован вуйлатыме Марий тӱр рӱдер 2023 ийым Марий калык вургем ден сӧрастарыш идалык семын увертарен. «Кугезына-влак шкеныштым кузе лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Ошла яндар лиеш

«Ойыртемалтше вӱд объект-влакым аралымаш» регионысо проект дене келшышын, тений Оршанке райнышто йоген эртыше Ошла эҥерын пундашыжым эрыктат.  Ты пашам лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

«Калык почтальон» марте

Кызыт Российыште «Калык почтальон» интернет-йӱклымаш конкурсын финалже эрта. Марий Эл гыч тушто Ольга Швецова шке вийжым терга. Моло кандидат лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий