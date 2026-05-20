Сарзе опытым – тыныс профессийыште

Марий Элыште «Профессийыште эн сай» Всероссийский конкурсын регионысо йыжыҥжым «Кокымшо старт» специальный номинацийыште иктешленыт.
«Кадр» нацпроектын «Пашан айдемыже» федеральный проектшын кышкарыштыже эртаралтше мероприятийыште специальный военный операцийын кӧргӧ куатан куд участникше «эн сай» лӱм верч таҥасен да тыныс илышыш пӧртылмыжым пеҥгыдемден – тиде кушкаш тӱҥалме у точко.
«Кажне участник – сӧй пасун веле огыл, тыныс профессийынат талешкыже. Ме тендан дене кугешнена да тичмаш илышыш пӧртылмӧ кажне йыжыҥыште пеленда улына», – конкурсышто палемденыт жюрин еҥже-влак.
Сеҥышыш лектыныт:
I верыш – Курыкмарий районысо Виловат школын директоржо Андрей Замятин.
Поро шӱм-чонан да пеҥгыде койыш-шоктышан педагог, спецопераций гыч пӧртылмекыже, самырык тукымын наставникше лийын. Кредалмаште лӱддымылыкым да командирын качествыжым ончыктымылан кугыжанышын да ведомствын наградышт, ты шотыштак Жуков медаль, дене палемдалтын.
II верыш – Параньга гыч Ислам Шагиев. Спецопераций гыч пӧртылшӧ пӧръеҥын илыш корныжо шонымашке шумо да вияҥаш тыршыме примерыш савырнен. Ветеран «Тимер» спорт клубым почын, тыгак «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын кышкарыштыже шинчымашым поген.
III верыш – Советский район гыч Александр Моторов. Кидшым протез алмаштен гынат, тудо тафтинг (куымо арверым ыштыме технике) дене заниматлалтеш да тичмаш ковёрым ямдыла.
Жюрин специальный номинацийжым Валентина Тимофеевалан кучыктымо. Тудын конкурсыш ушнымыжо талешке койышын ӱдырамаш ден пӧръеҥ-влак коклаште ик семын палдырнымыжым, Шочмо эллан кажне еҥын служитлен кертмыжым ончыктен.
«Профессийыште эн сай» конкурс – тиде мастарлык таҥасымаш веле огыл, тыгак СВО-н участникше-шамычлан шкем ончыкташ, квалификацийым пеҥгыдемдаш, сарзе опытым граждан профессийыште кучылташ лиймым пеҥгыдемдаш сай йӧн», – конкурсым иктешлыме годым манын Марий Элын паша да социальный аралтыш министржын алмаштышыже Александр Лазарев.
Регионысо йыжыҥыште сеҥышыш лекше Андрей Замятин конкурсын федеральный кӱкшытышкыжӧ кая. Мероприятий октябрьыште Самара областьыште эрта. Эн сай-влакым 300 тӱжем гыч 1 миллион теҥге марте кугытан приз-влак вучат. Нуным Кремльыште кучыктат.
Землякланна сеҥымашым тыланена. Тек «Кокымшо старт» тудлан тыныс профессийыште сай тӱҥалтыш лиеш.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствын пресс-службыжын фотожо.