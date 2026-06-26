Провой кундемыште
Сайым аклен, сайынак ышташ шӱден
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев паша дене Звенигово районышто лийын.
Паша лектыш эшеат кушшаш
Шолэҥерысе «Сайвер» химзаводын производство куатшым республик вуйлатыше кӱкшын аклен.
Ты предприятий 2021 ий гычак «Паша лектыш» федерал проектыш ушнен. Тудо шкенан элысе сырьё дене ышта, сандене ӧрдыж гыч кондымо дене кылдалтын огыл. Тидыжак продукцийым ий гыч ийыш шукырак лукташ йӧным пуа.
«Сайвер» чия ден лакым полимер негызеш ямдыла. Тушто 240 утла еҥ тырша. Шке производство кугытшо дене Российыште тыгаяк продукцийым лукшо коло кугу предприятий радамыш пура. Ассортиментшат кумда – алкаид да вӱд негызеш 3500 утла тӱрлӧ продукций ышталтеш.
Регион вуйлатыше заводын кум цехыштыже технологий линийым ончен лектын, могай сату ышталтмылан тӱткышым ойырен. Тудыжо Российысе 44 регионышто, тыгак СНГ эллаште – Казахстаныште, Беларусьышто, Арменийыште да Киргизийыште – ужалалтеш. Клиентше-влак коклаште кугу дистрибьютор ден федерал сеть-влак улыт.
Кодшо ийын предприятий кок миллиард утла теҥгеаш продукцийым колтен, а тӱрлӧ кӱкшытан бюджетыш тӱлымӧ налогшо 372 миллион утла теҥгеш шуын. Тений паша лектыш эшеат кушшаш.
Предприятий кӱшыл да кыдылаш тунемме заведенийла дене пеҥгыде кылым кучен шога. Пашаеҥым производство площадкыштак ямдылат.
«Сайвер» СВО-н кӱлешлыкшылан чоҥымо материал ден чиям налаш 1 миллион утла теҥгем колтен.
Снимкыште: химзаводысо паша цехыште вашлиймаш.
Полышым налаш – йӧным
Регион вуйлатыше Звенигово рӱдӧ район больницыште ӱдырымаш консультацийын у зданийжым ончен савырнен.
Объект лишыл жапыште почылтшаш. Тудо «Еш» нацпроектын «Авам да йочам аралымаш» проектше негызеш чоҥалтын. 11 тӱжем утла ӱдырамашлан сай качестван медицине полышым налаш йӧным ыштен.
2025 ийыште зданийлан блок ден модуль конструкцийым налаш 58 миллион утла теҥге ойыралтын. Тыгак медицине оборудований дене пойдараш 23 миллион утла теҥге колталтын.
Зданийым ончен савырнымеке, Марий Эл вуйлатыше самырык медицине специалист-влак дене вашлийын. Ял кундемыште пашам ышташ тӱҥалше медик-влаклан могай полыш пуалтме нерген кутырымо.
Юрий Зайцев самырык специалист-влакым эртыше профессионал пайремышт да Самырык-влакын кечышт дене саламлен.
Самырык врач ден фельдшер-влак Звенигово рӱдӧ эмлымверыште ыштыме паша опытышт дене палдареныт. Регион вуйлатыше медициныш, поснак ялысыш, самырык специалист-влакым савыраш кӱлмӧ нерген ойлен.
«Единый Россий» партийын калык программыштыжат граждан-влакын илыш условийыштым саемдымаш да медицине услуго дене пайдаланашышт йӧным ыштымаш тӱҥ семын ончыкталтын. «Земский доктор» ден «Земский фельдшер» программе-влак умбакыже ышташ тӱҥалыт, а Марий Эл правительстве поснак кӱлешан направлений дене медицине пашаеҥ-влаклан илыш условийыштым саемдаш 3 миллион наре теҥгем ойыраш палемда», – каласен Юрий Зайцев.
Регион вуйлатыше тыгак тазалыкым аралыме объектлам уэмдыме шотышто ончыкылык паша дене палдарен. Звенигово рӱдӧ эмлымверыштак инфекционный корпус капитально олмыкталтшаш, кызыт проект ден смете документаций ямдылалтеш. Какшамарий селаште у ФАП-ым чоҥымо паша мучашке лишемеш.
Снимкыште: эмлымверым медицине оборудований дене пойдарыме.
Чоҥаш, олмыкташ, тӱзаташ
Юрий Зайцев Звениговышто тыгак социальный ден корно инфраструктурым вияҥдыме шотышто икмыняр кӱштымашым ыштен.
«Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектын «Оласе йырвелым йӧнаным ыштымаш» федерал проектше шке жапыштыже «Единый Россий» партийын калык тӱҥалтышыж дене негызлалтын. Звенигово оласе у объектат – искусственный шартышан футбол поле – тиде программе негызешак ышталтын, палемден регион вуйлатыше. Тудын чумыр акше 5,5 миллион утла теҥгеш шуын. Вет тушто эше йырже авыртышым, волгалтарышым ыштыме. Юрий Зайцев ты объектыште лийын да тушко погынышо изи футболист-влаклан спорт ӱзгарым пӧлеклен, сеҥымашым тыланен.
Звениговыштак тенийлан Ленин уремысе шуко пачеран пӧрт лишне мер кумдыкым тӱзаташ палемдыме. Контрактын акше – 4 миллион утла теҥге, паша 30 июльлан мучашлалтшаш. Проектыш кумдыкым планироватлыме, брусчаткым оптымо, теҥгыллам шындылме, тыгак «Парус» изи архитектур йымалан негызым пыштыме паша пурталтын. Юрий Зайцев «Единый Российын» депутатше-влаклан «Оласе йырвелым йӧнаным ыштымаш» проект почеш шукталтше ты пашам контрольыш налаш шӱден.
Республик вуйлатыше тыгак Охотин ден Садовый уремлаште корным олмыктымаш кузе кайымым ончен. Тудын чумыр акше 48 миллион теҥгем эрта, а шуктымо жапше – сентябрь мучаш. Сандене «Единый Российын» депутатше-влаклан ты пашамат контрольыш налаш да качествым эскераш кӱштен. Тыге гына корно сайын аралалтеш, манын.
Снимкыште: изи футболист-влаклан пӧлек.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Денис Речкинын фотожо.