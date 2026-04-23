Олтымо да вӱдшор пагыт
Кузе эртыме, тугак ямдылалтме…
Республик правительствын заседанийыштыже шыже-теле сезоным кузе эртыме да ончыкылык тыгай сезонлан ямдылалтме, тыгак вӱдшор пагытым мучашлыме нерген йодышым каҥашыме.
Чоҥымо паша, архитектур да илыме вер ден коммунал озанлык министр Александр Горбуновын ойлымыж почеш, эртыше олтымо сезонлан ямлылалтме жапыште республикыште 5,7 километр шокшо, 3,9 километр вӱд да канализаций сетьым вашталтыме. Волжский, Кужэҥер, Морко да Марий Турек районлаште ныл котельныйым газ дене ыштымашке кусарыме, Кужэҥер районышто кок блочно-модульный котельныйым чоҥымо, тыгак моло районышто котельныйлам олмыктымо да куатыштым кугемдыме. Чумыр паша 39 миллион утла теҥгеш шуын.
Резерв фонд кӱшеш вӱдым да шокшым ситарыме, мушкылтыш вӱдым йоктарен колтымо объектлаште олмыктымо ешартыш пашам шуктымо.
Ончыкылык олтымо сезон вашеш шуко пачеран ныл тӱжем утла пӧртым, 525 котельныйым да 729 километр утла шокшым пуышо сетьым ямдылыман. Тӱганыше 2,8 километр утла теплосетьым да 16 километр утла вӱд да канализаций сетьым вашталташ палемдалтеш.
Тыгак шокшым пуышо куд объектым капитально олмыкташ, ныл котельныйым газ дене ыштымашке кусараш да кок блочно-модульный объектым чоҥаш, ик котельныйым газифицироватлаш да шокшым пуышо системым олмыкташ кӱлеш. Шуко пачеран 113 пӧрт капремонт программе почеш тӧрлалтеш.
Пӱртӱс поянлык, экологий да йырвелым аралымаш министрын пашажым жаплан шуктышо Сергей Попов вӱдшор ваштареш могай паша шукталтме дене палдарен. Тудын пӱсӧ пагытше эртен, Кокшайск ден «Волгарь» СНТ-ыште гына эше нелылык кодын. Вӱд ташлыме ваштареш кучедалмашке чыла вийым ушымо. Волжскысо тыгай верыште вӱдым тулен колтымо пашалан пижме.
Снимкыште: олтымо сезон ден вӱдшор пагыт кузе эртымым каҥашыме.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Денис Речкинын фотожо.