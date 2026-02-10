Олмыкташ шийвундым ойырат

Марий Элыште кок гидротехнический сооруженийым олмыкташ 100 миллион теҥгем колтат.
Регион вуйлатыше Юрий Зайцев видеоконференций йӧн дене тений шошым вӱдшор да пожар лийын кертме пагытлан ямдылалтме йодышлан пӧлеклалтше совещанийыште участвоватлен. Совещанийым Россий Федераций правительстве председательын алмаштышыже Дмитрий Патрушев эртарен. Вице-премьерын ойлымыж почеш, 2025 ийыште чылаже 34 тыгай сооруженийым чоҥымо да олмыктымо. Тений ты пашалан Россий правительстве 9 миллиард теҥге наре ойыраш палемден. Тидыже кодшо ий дене таҥастарымаште 1 миллиардлан утларак.
Марий Элыште шошымсо вӱдшор пагытлан ямдылалтме паша тыгак тӱҥалын. Пытартыш 10 ийым ончалаш гын, вӱдшор икшырымын, туткар деч посна эрта. Тӱҥ шотышто вӱд мемнан дене апрельыште ташла. Республикыште чылаже 189 гидротехнический сооружений уло. Вӱдшор жапыште йӱдшӧ-кечыже диспетчер службо пашам ышташ тӱҥалеш, гидротехнический сооружений-влакым эскерыше-влак дене телефон кыл эре уло, мобильный группо-влакын дежуритлыме графикыштым ыштыме. Март гыч сооружений-влакын ямде улмыштым тергыме рейд-влак эртаралташ тӱҥалыт.
2025 ийыште Медведево, Оршанке да У Торъял районлаште икмыняр тыгай объектым олмыктымо. 2026-2027 ийлаште Кужэҥер ден Марий Турек районлаште эше кок объектым шотыш кондаш палемдыме. Тиде пашалан 104 миллион теҥгем ойырат.
Вӱдшор икшырымын эртыже манын, эскерыме пашаш Марий аварийно-утарыше службым, кӱлеш лийше техникым да БПЛА-м ушат.
Статистике почеш, пытартыш вич ийыште пожар лийын кертме пагыт республикыште тыгак апрельыште тӱҥалеш. Тудлан ямдылалтме тӱҥ задачыже – илыме верлаш да инфраструктур объектлаш чодыра пожар миен ынже шу, да тул ылыжме кумдык ынже шарле манын тыршыман.
Дмитрий Патрушев кажне ответственный ведомствылан да регион-влаклан вӱдшор да пожар лийын кертме пагытлан ямдылалтме планым ышташ кӱштен.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.