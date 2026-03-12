«Кушмо кече»

МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Юрий Исаков Комментарий Материалым 50 гана онченыт

Энергетике

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын специалистше-влак кыдалаш профессионал тӧнежлаште тунемше-влаклан «Кушмо кечым» («День карьеры») эртареныт.

Вашлиймаш Ончылтен профессионально ямдылымаш рӱдер негызеш лийын. Филиалын специалистше-влак «Россеть» компанийын темлымашыже да колледж ден техникум-влакын студентышт ден выпускникыштым пашаш налме йӧн дене палдареныт.

«Кушмо корно: самырык-влаклан кеҥежымсе паша» вашлиймаште Йошкар-Оласе технологий колледж ден строительный техникумын студентыштлан самырык-влакын йӧратыме профессийышт, наставник кыл, социальный эҥертыш да ончыкылык, «Россетьыште» пашам ыштымын сай могыржо да льгот полыш нерген каласкаленыт.

«Мариэнерго» ий еда ончыкылык энергетик-влаклан «Прометей» студотрядыште кеҥежымсе паша сезоным эрташ да специальность дене чын профессионал опытым налаш йӧным пуа.

«Мемнан филиална республикыште тунемше самырык-влаклан эреак паша верым да пайдале партнёр кыллан тӱткышым ойыра. Тидыже ончыкылан ӱшанле кадр резервым ышташ полша», – ойла «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын директоржо Сергей Хлусов.

Юрий Исаков.

Снимкыште: ончыкылан алмаштышым куштат.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

