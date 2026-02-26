У сезон вашеш
Паша кеҥежлан тӱҥалтыш
«Рӱдӧ да Юл кундем Россетьын» энергетикше-влак Марий Элыште «Паша кеҥежлан тӱҥалтышым» пыштеныт.
Республикнан тӱҥ вузыштыжо – Марий кугыжаныш университетыште – регион кӱкшытан «Паша кеҥежлан тӱҥалтыш» вашлиймаш лийын да Российысе студент отряд-влакын кечыштлан пӧлеклалтын. «Мариэнерго» филиал, МарГУ-н пырля ыштыше партнёржо семын, интерактивный площадкым почмашке да тудын пашашкыже ушнен.
Университет республикысе энергетике отрасльлан кадрым ямдылыше апшаткудо гай, а «Мариэнерго» филиал ончыкылык энергетик-влаклан «Прометей» студотрядыште кеҥежымсе паша сезоным эрташ ий еда йӧным пуа. Студент-влакым ямдылымашке ушнымаш энергетик-влаклан профессионал алмаштышым кушташ да электровийым ӱшанлын ситарен шогаш полша.
«Паша кеҥеж тӱҥалтыш» вашлиймаште филиалын специалистше-влак студент тӱшкалан студотрядын паша ойыртемже, наставник-влаклан эҥертыме да тунеммаште налме теорий шинчымашым практикыште пеҥгыдемдыме, канышым пайдалын да оҥайын эртарыме, самырык специалист-влаклан «Россеть» компаний-влак группышто ыштымын сай могыржо, социальный гарантий да льгот нерген каласкаленыт.
«Мемнан специалистна-влак студент тӱшкам пашалан эреак ямдылен шогат, энергообъектлашке экскурсий дене ӱжыт, кеҥежым студотрядлашке чумырат, производство да диплом деч ончычсо практикым эртарат, ончыкылык профессийыш шыҥдарат. Студент отряд толкыныш энергетик-влакын ушнымышт практикым эртыме верым рашемдаш, а умбакыже регионысо тӱҥ электросеть компанийыш пашаш налаш шӱкалтышым ышташ полша», – ойла «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: МарГУ-што вашлиймаш годым.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.