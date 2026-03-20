ЖКХ – регион кӱкшытыштӧ
Йӧнан да улан лийже
Я.Эшпай лӱмеш Марий кугыжаныш филармонийыште Быт обслуживаний да илыме вер ден коммунал озанлык пашаеҥ-влакын кечыштлан пӧлеклалтше торжественный погынымаш эртен.
Погынышо-влакым профессионал пайрем дене Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев саламлен.
«Те шкендан порысдам, нелылыкым ончыде, сайын шуктен толыда. Калыкнан йӧнан да улан илышыже тыршымыланда кӧра инфраструктур объект, социальный учреждений ден предприятий-влакын кӱрылтыш деч посна ыштымышт дене кылдалтын. Марий Эл правительстве отрасльлан кугу тӱткышым ойыра. Россий Федераций президентын тӱҥал пуымыж дене федерал программе ден нацпроектлам илышыш пуртен толмаш пашанан кугу ончыкылыкан корныж семын аклалтеш», – палемден Юрий Зайцев.
Республик вуйлатышын ойлымыж почеш, илыме вер ден коммунал озанлык регионышто йӧнан илышын негызшылан шотлалтеш. Тиде пеш кугу инфраструктур шуко пачеран 8,5 тӱжем утла пӧртым, ятыр тӱжем километр инженер сетьым да шӱдӧ дене котельныйым ушен шога. Нине службо-влакын келыштарен ыштыме пашашт дене кылдалтын мемнан улан илышна.
Цифр
Республикысе ЖКХ комплекс – тиде:
35 шокшым ситарыше организаций,
53 яндар вӱдым пуышо да мушкылтышым колтен шогышо предприятий,
105 илыме верым виктарыше компаний,
220 илыме вер оза-влакын товариществышт да моло структур.
Юрий Зайцев палемден: коммунал услугын качествыжым саемдыме йодышым виктем эреак контрольышто куча, да отрасльым уэмдыме паша радамлын шукталтеш. Тудо 2025 ийысе тӱҥ ошкыл дене палдарен. Козьмодемьянскыште да Морко районышто вӱдым ситарыше объектлам, Йошкар-Олаште да Килемар округышто мушкылтыш вӱдым колтен шогышо объектлам чоҥымо да олмыктымо. Тыге 148 тӱжем еҥлан пуэн шогымо услуго саемын. 5 котельныйым газ дене пайдаланымашке кусарыме, 2 у блочно-модульный объектым чоҥымо. «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш сетьым уэмдыме у проектлам илышыш пурташ тӱҥалме.
Марий Эл вуйлатыше коммунальный сферысе пашаеҥ-влаклан тауштен.
Снимкыште: профессионал пайрем дене саламлыме годым.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме увер негызеш ямдылыме.
Денис Речкинын фотожо.