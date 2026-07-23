Кӱлешан йодыш дене
Чылажат тӱткын эскералтеш
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев регионал оперативный штабын нефть продукт рынкысе обстановкылан пӧлеклалтше заседанийжым эртарен.
Тушто регионысо калыклан топливым ситарыме ситуацийым саемдаш полшышо мерым палемдыме. Эн ончычак, «Марий Эл топливо» автоматизироватлыме увер системым – МАХ сетьыште https://max.ru/toplivo12_bot да ВК соцсетьыште https://vk.com/toplivo12 чат-ботлам – ыштыме да пашаш колтымо. Тушто еҥ-влак автозаправке станцийлаште топливо да акше могай улмо, черетыште мыняр еҥ вучымо нерген кеч-могай жапыште пален налын кертыт.Тиде данный иканаште икмыняр источник – топливо компаний-влакын отчётышт, интернет сервис, банк-влакын сервисышт, волонтёр-влакын да тыгак тендан мессенджерласе сигнал – гоч чумыралтеш.
Регион вуйлатышын кӱштымыж почеш, кече еда обстановко могай улмо нерген мониторинг эртаралтеш да результатше тудлан колталтеш. Тылеч посна оперативный данныйым автоматизироватлыме увер системе гоч тидлан мутым кучышо еҥ-влакат ужыт, тидыжат пашам виктараш полша.
«Кугу топливо компаний-влакын вуйлатышышт дене ме кече еда кылым кучен шогена. Тачат республикыш кодшо ийысе тыгай жаплан кече еда мыняр кучылтмо наре кугыт топливо колталтеш», – палемден Юрий Зайцев.
Йошкар-Оласе автозаправке станцийлаште автомобиль оза-влаклан полшымо шот дене волонтёр-влакым ушымо. Регион вуйлатыше моло муниципалитетын вуйлатышыштланат ты опытым кучылташ темлен.
ГСМ дене чарак деч посна да эн ончыч заправитлышаш потребитель-влакын радамыштымат кумдаҥдыме. АЗС-лаште тыгай потребитель-влаклан посна колонкым ойыраш топливо рынкын представительышт деч йодмо.
Республикын правительствыштыже тыге кутырен келшыме: нимогай чарак ок пурталт – автомобильлам мужыран да мужыран огыл номерлан шеледен але QR-код почеш обслуживатлымашат ок лий. Тыгай чаракше тыгай ситуацийыште умылыдымашым да ӱчашымашым гына луктеш, эше у нелылыкым шочыкта.
Палемдыде ок лий: заправкылаште топливым ужалымаш ӱмашсе нарак кодын веле огыл, изишак ешаралтынат.
«Еҥ-влакын тургыжланымашыштым умылем, но ӱшандарен кертам: мый шкежат чӱчкыдынак руль воктеке шинчам да тыгак черетыште шогем. Да чинан-влак кокла гыч нигӧат служебный положений дене ок пайдалане, – каласен Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев да ешарен: – Шкендам ласкан кучыза, тургыжландараш тӧчышылан ида ӱшане, а чын источниклан эҥертыза. Ӱшанем, тӱшкан ме чыла сеҥен лектына».
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: кӱлешан йодышым каҥашымаш.
Регион вуйлатышын МАХ-каналже гыч налме фото.