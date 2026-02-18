Поро пошкудо семын илат

Марий Турек район администраций вуйлатыше Сергей Решетов ден муниципал образований вуйлатыше Лариса Яндыбаева православий, марий да мусульман традиционный конфессий-влакын ончылъеҥышт дене вашлийыныт.
Такшым, пытартыш ийлаште район вуйлатыше-влак тӱрлӧ конфессийын еҥже-влак дене кажне у идалык тӱҥалтыште вашлийыт, но посна-посна. Тений, Россий президентын Калык-влакын икоян улмо идалыкым увертарымым шотыш налын, нуным иквереш ӱжыныт.
Вашлиймаште нине конфессий, тыгак тӱрлӧ калык-влак кокласе кылым пеҥгыдемдыме, религий шӱлышан экстремизм ваштареш шуктымо паша нерген мутланымаш каен. А нине йодыш-влак шотышто вуйлатыше-влакланат, тӱрлӧ религийын ончылъеҥже-шамычланат кажне ошкылым шекланашышт логалеш. Кеч районышто тӱрлӧ верам кучышо-влак, тӱрлӧ национальностьын еҥышт иза-шольо, ака-шӱжар семынак, шке йӱлаштым арален, вияҥден толын, ваш келшен, полшен илат. Ик пӧртыштӧ ик еш семынак илымыла, кеч-могай йодышымат пырля каҥашен, илышыш шыҥдарен толыт. Вашкылымат чыла шотышто пеҥгыдемдаш тыршат: еш поянлыкым аралат, самырык-влаклан полшат да юмылан ӱшаныштым чын корно дене виктараш, религий шӱлышан экстремизм сӱрет палдырна гын, калыкыште келшымаш, тыныс озаланышт манын тыршат.
Идалыкым иктешлыше вашлиймашке Оньыжа Эдуард Александров ушнен. Тудо Марий Турек район администраций вуйлатышын алмаштышыже Лариса Ложкиналан «Калык верч тыршымаш» Чап тамгам кучыктен.
Мероприятий варажым районысо «Заря» тӱвыра пӧртыштӧ шуйнен. Тушто Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтше кугу концерт лийын. Тушко районысо руш, марий, татар да одо фольклор коллектив-влак ушненыт.
Светлана Носова
Снимкыште: вашлиймаш годым.
Фотом Марий Турек район администрацийын воткыл лаштыкше гыч налме.