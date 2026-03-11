УВЕР ЙОГЫН

Почтальоным чапланадарат

Вячеслав Смоленцев Комментарий Материалым 30 гана онченыт

 

«Земский почтальон-2026» конкурсым увертарыме.

Россий кӱкшытан тыгай конкурс кодшо ийын тӱҥалтышым налын ыле. Теният эртаралтеш.Тушко изи яллаште идалык деч шагал огыл почтальонлан ыштыше-влак ушнен кертыт. Нуно 2 апрель марте земскийпочтальон.рф. сайтыш онлайн-йодмашым пуышаш улыт. 3 гыч 24 апрель марте региональный эксперт комиссий-влак аклат да финалист-шамычым ойырен налыт. «Калык почтальон» спецноминацийыште йӱклымаш 4 гыч 25 май йотке «Почты России» Вконтакте лаштыкыште эрта.

Вячеслав Смоленцевын фотожо.

КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО УВЕР ЙОГЫН ФИНН-УГОР ТӰНЯ

Лай кумылан«Айкай»

«Марий шыже» Лай кумылан«Айкай» Российысе финн-угор регионла гыч ик эн йӧратыме коллективем ­ – Удмурт Республик гыч «Айкай» фольклор лудаш…

УВЕР ЙОГЫН

Ӧрыктарыше шыже адакат куандара 

Шушаш рушарнян Сеҥымашын XXX-шо идалыкше лӱмеш тӱвыра полатыште садовод ден пакчазе-влакын пайрем кечышт эрташ тӱҥалеш.  Поро йӱлаш савырныше мероприятийыште лудаш…

САМЫРЫК ТУКЫМ УВЕР ЙОГЫН

Мемнан-влак – «Россий студент шошо» фестивальыште

Марий Эл гыч делегаций (куд еҥан команде) «Россий студент шошо» XXX всероссийский фестивальыште усталыкым ончыкта. Тудо кыдалаш профессионал образовательный лудаш…

