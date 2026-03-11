Почтальоным чапланадарат

«Земский почтальон-2026» конкурсым увертарыме.
Россий кӱкшытан тыгай конкурс кодшо ийын тӱҥалтышым налын ыле. Теният эртаралтеш.Тушко изи яллаште идалык деч шагал огыл почтальонлан ыштыше-влак ушнен кертыт. Нуно 2 апрель марте земскийпочтальон.рф. сайтыш онлайн-йодмашым пуышаш улыт. 3 гыч 24 апрель марте региональный эксперт комиссий-влак аклат да финалист-шамычым ойырен налыт. «Калык почтальон» спецноминацийыште йӱклымаш 4 гыч 25 май йотке «Почты России» Вконтакте лаштыкыште эрта.
Вячеслав Смоленцевын фотожо.