Пеледыш пайрем жап

Нева серысе кундемыште илыше мрий-влак тений Пеледыш пайремым ик эн ончыч, 23 майыште, Всеволжск оласе Юбилейный площадьыште эртарат.
Мероприятийым эртарымашке тушто илыше чуваш-шамычат Акатуй пайремышт дене ушнат.
Пеледыш пайремым сӧрастараш Киров область, Марий Эл, Башкортостан республикла гыч усталык коллектив ден артист-влак каят.
Москваште Пеледыш пайрем 6 июньышто Пресненский паркыште лиеш. Организаторжо – Калык-влакын пашашт шотышто федерал агентстве, Российысе марий-влакын калыкле-тӱвыра автономийышт, Москваште марий-влакын землячествыже.
Татарстаныште тений Семык пайрем 30 майыште Менделеевский район Элнет ялыште лиеш. Программыш пуртымо «Чевер марий ӱдыр» ден «Марий патыр» конкурс-влак поснак оҥай лийшаш улыт.
Снимкыште: Кодшо ийын Татарстанысе Кукмара районышто эртыше Семык пайрем годым.
Михаил Скобелевын фотожо.