МАРИЙ ТӰНЯ

Пеледыш пайрем жап

Светлана Носова Комментарий Материалым 27 гана онченыт

Нева серысе кундемыште илыше мрий-влак тений Пеледыш пайремым ик эн ончыч, 23 майыште, Всеволжск оласе Юбилейный площадьыште эртарат.

Мероприятийым эртарымашке тушто илыше чуваш-шамычат Акатуй пайремышт дене ушнат.

Пеледыш пайремым сӧрастараш Киров область, Марий Эл, Башкортостан республикла гыч усталык коллектив ден артист-влак каят.

Москваште Пеледыш пайрем 6 июньышто Пресненский паркыште лиеш. Организаторжо – Калык-влакын пашашт шотышто федерал агентстве, Российысе  марий-влакын калыкле-тӱвыра автономийышт, Москваште марий-влакын землячествыже.

Татарстаныште тений Семык пайрем 30 майыште Менделеевский район Элнет ялыште лиеш. Программыш пуртымо «Чевер марий ӱдыр» ден «Марий патыр» конкурс-влак поснак оҥай лийшаш улыт.

Снимкыште: Кодшо ийын Татарстанысе Кукмара районышто эртыше Семык пайрем годым.

 Михаил Скобелевын фотожо. 

Лудаш темлена:
МАРИЙ ТӰНЯ

«Ковам марий йылмым мондаш огыл сугыньлен»

Тиде еҥым марий-шамыч кодшо ийын Йошкар-Олаште эртыше Пеледыш пайрем годым ужын кертыныт. Тудо вий-куатым  тергыман таҥасымаш-влакым эртарыш: кӧ дискым лудаш…
МАРИЙ ТӰНЯ

Шулдыран кайык Мишканыш чоҥештен…

Пошкырт кундемысе Мишкан селаште финн-угор тӱнян тенийысе рӱдывержым торжественно почыныт. Тиде лӱмым Мишкан кодшо ийын тӱнямбал кӱкшытыштӧ эртыше конкурсышто лудаш…
МАРИЙ ТӰНЯ

Шанчыеҥ-шамычым веле огыл вучат

«Мишкан — финн-угор тӱнян тӱвыра рӱдыверже» программын кышкарыштыже 27 мартыште Мишканыште «Йылме, йӱла, тӱвыра — марий калык поянлыкын негызше» лудаш…

Добавить комментарий