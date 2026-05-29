Паша тыгай: палдараш, виктараш да полшаш

Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин Кужэҥер районышто паша визит дене лийын.
Парламентым вуйлатыше районысо депутат-влак погынымашын сессийыштыже республикысе законодательный органын тенийысе паша лектышыж дене палдарен, тыгодым Парламентаризм арня кышкарыште эртарыме мероприятий, XIII Тӱнямбал финн-угор студенческий форум, тыгак ПФО-со законодатель-влак советын 79-ше заседанийже нерген каласкален.
Михаил Васютин парламент-влак кокласе кылым кумдаҥдыме нерген ушештарен: келшыкым Запорожский область, Луганск Калык Республик да Хабаровск край дене ыштыме. Тиде кыл эн сай практике дене палыме лияш да регионысо законодательствым эшеат пайдалым ышташ полша.
Спикер Кужэҥер районым муниципал округыш савырыме нергенат ойлен. .
«Реорганизацийын тӱҥ шонымашыже ик бюджетым, вияҥме ик планым ыштыме, калык деке лишкырак лийме да полномочий-влакым шагалемдыме дене кылдалтын», – ушештарен парламентым вуйлатыше.
Поснак кугу тӱткыш сайлыше-влакын наказыштлан ойыралтын. 2026 ийыште Кужэҥер округышто кумдыкым тӱзатыме да социальный йодыш-влакым решатлыме дене кылдалтше 4 наказым шукташ палемдыме.
Районысо депутат-влак 9 йодышым онченыт, нунын коклаште эн тӱҥжӧ-шамыч муниципал образованийын Уставше, бюджет, публичный колыштмаш дене кылдалтыныт.
Тиде кечынак Михаил Васютин граждан-влаклан приёмым эртарен. Депутат корпусым вуйлатыше деке СВО-што увер деч посна йомшо сарзын ачаже эргыжым кычал муаш полшымо да посёлкысо Лермонтов уремыште верланыше ик пӧрт кумдыкым электротул дене волгалтараш йӧным ыштыме йодыш дене толын. Верысе администрацийын увертарымыж почеш, Шернур РЭС дене ешартыш лампым сакыме шотышто ойпидышым ыштыме, пашам тений 30 июнь марте ыштен шуктышаш улыт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.